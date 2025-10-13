október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vakrandi az oltárnál

42 perce

Visszatér a Házasság első látásra – egy szolnoki férfi is az oltár elé áll

Címkék#Házasság első látásra#párkereső műsor#műsor

Újra képernyőn a TV2 népszerű párkereső realityje! Október 13-án dupla résszel tér vissza a Házasság első látásra harmadik évada, amelyben egy szolnoki férfi is vállalta, hogy a szakemberekre bízva összeköti életét egy ismeretlennel.

Nyitrai Fanni

A csatorna sajtóközleménye szerint idén ősszel ismét visszatér a Házasság első látásra – ezúttal új szereplőkkel, szakértőkkel és dupla epizódokkal. A reality az elmúlt két évadban valódi közönség kedvenccé nőtte ki magát, hiszen a második évad egyes részeit a teljes lakosság körében átlagosan közel 843 ezren követték figyelemmel. Hétfőtől ismét hat nő és hat férfi kibontakozó románcát követheti végig a közönség, akik nem vágynak másra, minthogy megtalálják valódi társukat. 

Házasság első látásra 3. évada
Startol a Házasság első látásra 3. évada. Dupla részekkel robban be a képernyőre a népszerű reality műsor 
Forrás: tv2csoport.hu

Házasság első látásra – két új szakember csatlakozik a csapathoz

Négy elismert szakértő kapott idén bizalmat abban, hogy tudományos módszerek és saját tapasztalataik alapján összeillő párokat válasszanak ki a műsor jelentkezői közül. Visszatér a képernyőre Gaál Viktor pszichológus, akinek fő területe az érzelmi intelligencia kutatása. Tóth Melinda pszichológus is a kezdetektől fogva tagja a szakértői csapatnak, aki kötődéssel, elköteleződéssel kapcsolatos problémák kezelésével foglalkozik. Melléjük most két új szereplő csatlakozik: Liszkay Judit okleveles kínai és nyugati asztrológus, valamint Rozs Erika szexuálpszichológiai szakpszichológus.

A sajtóközlemény szerint nehéz dolguk volt a szakembereknek, hiszen a résztvevők rendkívül összetett személyiségek voltak, és gyakran próbára tették tudásukat. Az ígéretek alapján izgalmas fordulatok, káprázatos esküvők és nászutak, romantikus pillanatok és heves viták várhatók a harmadik évadban.

Horváth Zsolt, Házasság első látásra
Horváth Zsolt is a szakértőkre bízza magát, és szerencsét próbál a harmadik évadban
Forrás: Bors / Markovics Gábor 

Egy szolnoki férfi is szerencsét próbál 2025-ben

Horváth Zsolt, a 36 esztendős szolnoki grafikus egy valódi művészlélek. Elmondása szerint, mindig olyan nőkkel találkozott, akik a „megmentőt” várták tőle. A Borsnak elárulta: bízik abban, hogy a szakemberek egy nyitott gondolkodású és szabad szellemű hölgyet választanak feleségének, akinek oldalán valóban ki tud teljesedni, és szabadnak érezheti magát.

– Én azért jelentkeztem, mert kíváncsi voltam arra, hogy a szakértő és pszichológusok szerint, akik tényleg képesek a tudatomat analitikusan feltárni és definiálni, ki az a nő, aki stílusban, személyiségben hozzám illik – részletezte a Borsnak.

Az, hogy kivel fogad örök hűséget a szolnoki férfi, már ma este kiderülhet a Házasság első látásra harmadik évadából. Az első epizód október 13-án, hétfőn 19:45-kor kerül adásba, és a csatorna minden hétköznap dupla részekkel közvetíti a hat újdonsült házaspár mindennapjait.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu