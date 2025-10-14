Mesébe illő esküvővel indult a Házasság első látásra 2025-ös évada – videóval

Izgatottsággal és megható pillanatokkal robbant be a Házasság első látásra 2025-ben is, ahol ezúttal egy szolnoki férfi szerelmének kibontakozását kísérhetjük végig a képernyőn keresztül. Az újdonsült házaspár között már az első pillanattól kezdve izzott a levegő, családjaik szerint a szakemberek a lehető legjobb munkát végezték.

A Házasság első látásra műsor első házaspárja, Deák Rebeka és Horváth Zsolt egyhangúan feleltek igennel az oltárnál

Fotó: Képernyőkép / Forrás: TV2

Házasság első látásra: Rebeka és Zsolt léptek elsőként az oltár elé

Mint ahogyan arról hétfőn beszámoltunk, a szolnoki származású, 35 éves Horváth Zsolt idén a szakemberek véleményében bízva próbál szerencsét a TV2 egyik legnépszerűbb reality műsorában, hogy megtalálja szíve hölgyét. A pszichológusok és az asztrológus közös munkája meg is hozta a gyümölcsét, hiszen Zsolt Deák Rebekával kötötte össze életét már az első részben. Az izgatottsággal teli készülődést követően a férfi az első pillanattól kezdve nyitottan fordult – az akkor még ismeretlen – felesége családja felé, így az ő szívüket sikerült elvarázsolnia először. A kellemes hangulatú ismerkedést menyasszonya érkezése szakította félbe egy kis időre.

Rebeka sminkesként és énekesként tevékenykedik a hétköznapokban, és a művészet pontosan olyan fontos szerepet tölt be az életében, mint férjéében. Az oltárhoz is saját dalára vonult be fehér, elegáns ruhájában, amelyet meglátva Zsoltnak szó szerint elállt a lélegzete. Többször is hangsúlyozta, milyen gyönyörű menyasszonya, akinek szemébe először az oltár előtt állva nézhetett. A 26 esztendős hölgy és párja nem haboztak: egyhangúan igennel feleltek életük egyik legmeghatározóbb kérdésére.

Rebeka egy meglepetéssel is készült

Az első hitvesi csókot követően újabb meghitt pillanatok következtek, hiszen az ifjú pár esküvői fotózására a ceremónia után került sor. Itt kerülhettek igazán közel egymáshoz először, amikor Rebeka egy különleges ajándékkal is meglepte újdonsült férjét: az egyik fa tövében egy karikatúrát adott át kettőjükről. A gesztus azonnal mosolyt csalt Zsolt arcára, és ekkor vált igazán érezhetővé, hogy szinte az első perctől egy húron pendülnek.

Család, érzelmek és első benyomások

A lakodalom helyszínén a család már izgatottan várta a fiatalokat, akik boldogan vonultak be a fotózás után. Itt lehetőség nyílt arra, hogy a családok közelebbről is megismerhessék egymást, valamint a házaspár is oldottabban beszélgethessen egymással. Rebeka és Zsolt is többször hangsúlyozták: egymásnál jobbat nem is kívánhattak volna. A szülők köszöntésekor az újdonsült menyasszony meghatottan hallgatta férje szavait, melyeket édesanyjának címzett, és úgy fogalmazott: örül, hogy egy mély érzésű férfi mellett állhat.