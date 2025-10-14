22 perce
Mesébe illő esküvővel indult a Házasság első látásra 2025-ös évada – videóval
Fehér ruhák, elegáns öltönyök és első látásra születő fogadalmak. Újra elstartolt a Házasság első látásra! A hétfő esti dupla adásban már két pár is összeházasodott, ráadásul kiderült, kik lesznek a következők, akik az oltár elé állnak. Mutatjuk a részleteket!
Izgatottsággal és megható pillanatokkal robbant be a Házasság első látásra 2025-ben is, ahol ezúttal egy szolnoki férfi szerelmének kibontakozását kísérhetjük végig a képernyőn keresztül. Az újdonsült házaspár között már az első pillanattól kezdve izzott a levegő, családjaik szerint a szakemberek a lehető legjobb munkát végezték.
Házasság első látásra: Rebeka és Zsolt léptek elsőként az oltár elé
Mint ahogyan arról hétfőn beszámoltunk, a szolnoki származású, 35 éves Horváth Zsolt idén a szakemberek véleményében bízva próbál szerencsét a TV2 egyik legnépszerűbb reality műsorában, hogy megtalálja szíve hölgyét. A pszichológusok és az asztrológus közös munkája meg is hozta a gyümölcsét, hiszen Zsolt Deák Rebekával kötötte össze életét már az első részben. Az izgatottsággal teli készülődést követően a férfi az első pillanattól kezdve nyitottan fordult – az akkor még ismeretlen – felesége családja felé, így az ő szívüket sikerült elvarázsolnia először. A kellemes hangulatú ismerkedést menyasszonya érkezése szakította félbe egy kis időre.
Rebeka sminkesként és énekesként tevékenykedik a hétköznapokban, és a művészet pontosan olyan fontos szerepet tölt be az életében, mint férjéében. Az oltárhoz is saját dalára vonult be fehér, elegáns ruhájában, amelyet meglátva Zsoltnak szó szerint elállt a lélegzete. Többször is hangsúlyozta, milyen gyönyörű menyasszonya, akinek szemébe először az oltár előtt állva nézhetett. A 26 esztendős hölgy és párja nem haboztak: egyhangúan igennel feleltek életük egyik legmeghatározóbb kérdésére.
Rebeka egy meglepetéssel is készült
Az első hitvesi csókot követően újabb meghitt pillanatok következtek, hiszen az ifjú pár esküvői fotózására a ceremónia után került sor. Itt kerülhettek igazán közel egymáshoz először, amikor Rebeka egy különleges ajándékkal is meglepte újdonsült férjét: az egyik fa tövében egy karikatúrát adott át kettőjükről. A gesztus azonnal mosolyt csalt Zsolt arcára, és ekkor vált igazán érezhetővé, hogy szinte az első perctől egy húron pendülnek.
Család, érzelmek és első benyomások
A lakodalom helyszínén a család már izgatottan várta a fiatalokat, akik boldogan vonultak be a fotózás után. Itt lehetőség nyílt arra, hogy a családok közelebbről is megismerhessék egymást, valamint a házaspár is oldottabban beszélgethessen egymással. Rebeka és Zsolt is többször hangsúlyozták: egymásnál jobbat nem is kívánhattak volna. A szülők köszöntésekor az újdonsült menyasszony meghatottan hallgatta férje szavait, melyeket édesanyjának címzett, és úgy fogalmazott: örül, hogy egy mély érzésű férfi mellett állhat.
A lakodalmat követően a nászéjszaka zárta a napot. A pár egy rózsaszirmokkal borított szobában hajtotta álomra a fejét, szorosan összebújva. Másnap reggel még szokatlan érzés volt Rebekának a tudat, hogy az előző napon valóban megházasodott. Elmondása szerint szeret óvatosan, lépésről lépésre haladni.
Rita és Sanya is igent mondtak az oltárnál
Rebeka és Zsolt mesébe illő esküvője azonban nem az egyetlen volt, amelyet láthattak a nézők. A szakemberek ugyanis Sanyát és Ritát is egymásnak ítélték, akik – mint később kiderült – nem először találkoztak. Az öröm számukra mégsem volt felhőtlen, hiszen a férfi bevallotta: eredetileg egy fiatalabb hölgyet képzelt maga mellé. Az „igen” kimondását így ezúttal néhány másodperc feszültség előzte meg, ám végül mindketten vállalták a közös kalandot.
A mai részekben láthatják a nézők:
- Miló Viktória és Attila, valamint Kármen és Dániel házasságkötését;
- Az újabb párokat, akik a szakemberek szerint remekül kiegészíthetik egymást.
Ne feledje! Egész héten dupla részekkel várható a Házasság első látásra 3. évada, minden hétköznap 19 óra 45 perctől.
