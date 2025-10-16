október 16., csütörtök

Házasság első látásra

1 órája

Rebeka türelme és szeretete segített Zsoltnak legyőzni a félelmeit

Címkék#Házasság első látásra#lakodalom#nászút

A házasságkötéseket követően a nászút vette kezdetét a TV2 egyik legnézettebb műsorában. A Házasság első látásra ismét izgalmas kalandokat tartogatott a párok és a nézők számára is. Rebeka és Zsolt a nyugodt pillanatokból hirtelen extrém helyzetbe csöppent, és csupán az egymásba vetett bizalmukra támaszkodhattak.

Nyitrai Fanni

Mint arról kedden beszámoltunk, a Házasság első látásra 2025-ben is számtalan izgalommal és extra romantikával robbant be a képernyőkre. A szolnoki származású Horváth Zsolt és újdonsült felesége, Deák Rebeka szinte mesébe illő esküvővel nyitották az évadot – a szikra kettejük között már az első pillanattól fogva jól látható volt. A fiatalok gyorsan megtalálták a közös hangot, és családjaik is remekül kijöttek egymással. A boldogító igen azonban csak a kezdet volt, az igazi izgalmak még csak ezután következtek. Zsolt a nászúton szó szerint halálra rémült, és az egyik legnagyobb félelmével kellett szembenéznie.

Házasság első látásra Zsolt és Rebeka
A Házasság első látásra új részeiben a mesébe illő házasságkötést egy valódi kihívás követte
Fotó: Képernyőkép / Forrás: TV2

Házasság első látásra: álomlagzi után álomnászút

A lakodalmak után a nászutak vették kezdetét, és minden páros különböző országokban kerülhet közelebb egymáshoz. Rebeka – művésznevén Becca – és Zsolt Franciaországba utaztak, azon belül is Nizza városába. Azt azonban egyikük sem gondolta, hogy érkezésüket követően egy valódi kihívással kell szembenézniük. A szakemberek ugyanis egy olyan programot szerveztek a házaspárnak, amelyben a kölcsönös bizalom kapta a főszerepet.

A bizalom adott, ebből probléma nem lehet. Viszont tartok attól, hogy valami olyan feladat lesz, ahol szűk helyre kell mászni, vagy ott kell kúszni, mert az nagyon nem az én terepem

 – vallotta be a TV2 adásában Zsolt.

Később kiderült, hogy Zsolt félelme nem volt alaptalan: egy barlangtúra várt a friss házasokra, amelyet közösen kellett teljesíteniük. A férfi azonban klausztrofóbiája miatt pánikba esett, és pillanatok alatt eluralkodott rajta a félelem. Becca, aki kifejezetten kedveli az extrém sportokat, teljes megértéssel és nyugalommal reagált. Biztató szavainak köszönhetően pedig együtt vágtak neki a kalandnak, amit aztán sikeresen végig csináltak. 

Horváth Zsolt leküzdötte a klausztrofóbiáját
Zsolt leküzdötte klausztrofóbiáját Becca biztatásával és segítségével
Fotó: Képernyőkép / Forrás: TV2

Az extrém helyzetet ismét meghitt pillanatok követték

A túra teljesítése után egy hajón pihent a páros, ahol egymásra dőlve folytattak mély beszélgetést. Rebeka az adásban elmondta, örömmel tölti el, hogy párja nyitott és falak nélkül képes beszélgetni érzelmeiről.

– Nagyon örülök, hogy volt ilyen élmény is a nászúton. A bizalom kérdése biztos vagyok benne, hogy megerősödött. Ez egy olyan program volt, amit igazság szerint minden párnak ki kellene egyszer próbálnia – fogalmazta meg Rebeka.

Ne feledje! A Házasság első látásra minden hétköznap új részekkel várja a nézőket 19:45-től a TV2 műsorán. Ha pedig lemaradt volna a korábbi eseményekről, az epizódokat díjmentesen visszanézheti a TV2 Play oldalán.

 

