A jászkunsági település bekeményített, hétfőtől nem mindenkit engednek beköltözni a településre

Újszász döntött! A település helyi rendeletet fogalmaz meg és vezet be a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján. A kisváros vezetője reméli, hogy a rendelet pozitívan formálni tudja a település jövőjét.

Helyi önazonosság védelme: hétfőtől komoly feltételeknek kell megfelelnie annak, aki Újszászra szeretne költözni

Fotó: Illusztráció / Mészáros János (MW archív)

A helyi önazonosság védelme a cél

2025. július 1-én lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény. Ez új jogi eszközöket biztosít a települések számára ahhoz, hogy megvédjék magukat a nagymértékű és nem kívánt lakosságszám-növekedéssel szemben és a település fejlődési irányát meghatározzák. A törvény által biztosított jogvédelmi eszközök pedig jelentősen befolyásolhatják az ingatlanügyleteket.

Rendeletet alkottak, bíznak a döntésben

Újszász polgármestere arról adott hírt, hogy élnek a törvény nyújtotta lehetőségekkel.

– A 2025. évi XLVIII. törvény, mely a helyi önazonosság védelméről szól, lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, hogy bizonyos ésszerű határok között, helyi rendeletben szabályozzák településükön az ingatlant vásárlók elővételi jogát, illetve a településen lakcímet létesíteni kívánók (beköltözők) körét.

Önkormányzatunk szeptember 23-án rendeletet alkotott, mely rendelet reményeim szerint pozitívan formálni tudja majd településünk jövőjét és mindenekelőtt növeli az itt élők, ide költözők biztonságát – tájékoztatta Dobozi Róbert a helyieket, illetve a településre beköltözni szándékozókat.

Mint írta: az önkormányzatnak csupán a törvény által biztosított eszközök bevezetéséhez vagy elutasításához van joga, de a törvényben és a kormányrendeletben megfogalmazott részletszabályokra nincs ráhatása.

Számos egyeztetést előzte meg a döntést

– Az elmúlt hetekben több egyeztetést tartottunk a képviselő-testület tagjaival, valamint helyi civil csoportokkal, vizsgáltuk a településen zajló folyamatokat, áttekintettük, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek milyen pozitív és esetleg milyen negatív hatással lehetnek településünk közösségére.

– A rendeletalkotás előkészítéseként lakossági fórumot is tartottunk, melyen a rendelettervezetet ismertettük és vitattuk meg a lakossággal – részletezte a városvezető.