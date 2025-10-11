1 órája
A jászkunsági település bekeményített, hétfőtől nem mindenkit engednek beköltözni a településre
Szabályozzák, ki vásárolhat ingatlant és ki települhet be a városba. Újszászon rendeletet fogadtak el a helyi önazonosság védelme érdekében. Mutatjuk a részleteket.
Újszász döntött! A település helyi rendeletet fogalmaz meg és vezet be a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján. A kisváros vezetője reméli, hogy a rendelet pozitívan formálni tudja a település jövőjét.
A helyi önazonosság védelme a cél
2025. július 1-én lépett hatályba a helyi önazonosság védelméről szóló törvény. Ez új jogi eszközöket biztosít a települések számára ahhoz, hogy megvédjék magukat a nagymértékű és nem kívánt lakosságszám-növekedéssel szemben és a település fejlődési irányát meghatározzák. A törvény által biztosított jogvédelmi eszközök pedig jelentősen befolyásolhatják az ingatlanügyleteket.
Rendeletet alkottak, bíznak a döntésben
Újszász polgármestere arról adott hírt, hogy élnek a törvény nyújtotta lehetőségekkel.
– A 2025. évi XLVIII. törvény, mely a helyi önazonosság védelméről szól, lehetőséget biztosít a települési önkormányzatok számára, hogy bizonyos ésszerű határok között, helyi rendeletben szabályozzák településükön az ingatlant vásárlók elővételi jogát, illetve a településen lakcímet létesíteni kívánók (beköltözők) körét.
Önkormányzatunk szeptember 23-án rendeletet alkotott, mely rendelet reményeim szerint pozitívan formálni tudja majd településünk jövőjét és mindenekelőtt növeli az itt élők, ide költözők biztonságát – tájékoztatta Dobozi Róbert a helyieket, illetve a településre beköltözni szándékozókat.
Mint írta: az önkormányzatnak csupán a törvény által biztosított eszközök bevezetéséhez vagy elutasításához van joga, de a törvényben és a kormányrendeletben megfogalmazott részletszabályokra nincs ráhatása.
Számos egyeztetést előzte meg a döntést
– Az elmúlt hetekben több egyeztetést tartottunk a képviselő-testület tagjaival, valamint helyi civil csoportokkal, vizsgáltuk a településen zajló folyamatokat, áttekintettük, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek milyen pozitív és esetleg milyen negatív hatással lehetnek településünk közösségére.
– A rendeletalkotás előkészítéseként lakossági fórumot is tartottunk, melyen a rendelettervezetet ismertettük és vitattuk meg a lakossággal – részletezte a városvezető.
Kiemelte: az egyeztetések során elhangzott számos érv és ellenérv. Végül a véleményalkotók többségében az a javaslat fogalmazódott meg, hogy az emberi méltóság és egyenjogúság védelmét maximálisan szem előtt tartva, viszont valamennyi újszászi lakos érdekét képviselve, éljenek a törvény adta lehetőséggel és alkalmazzák jól a rendelkezésre álló eszközöket.
Kinek van elővásárlási joga?
Az elfogadott újszászi rendelet szerint október 13-ától, hétfőtől lakóingatlanok és építési telkek esetén elővásárlási joga van elsőként az önkormányzatnak, másodsorban az ingatlannal telekhatáros ingatlanok tulajdonosának, végül a településen ingatlantulajdonnal rendelkező személyeknek, földrajzi távolság arányában csökkenő sorrendben.
Fontos, hogy az ingatlan eladóját a vételár megfizetése vagy egyéb, szerződésben foglalt feltételek tekintetében hátrány nem érheti az eljárás során.
Ők azok, akik betelepedhetnek a városba
Arról is szól a rendelet, hogy ki létesíthet lakcímet a városban.
Eszerint Újszász közigazgatási területén lakóhelyet vagy tartózkodási helyet az a betelepülő létesíthet, aki
- a lakcím létesítését megelőző 2 évben legalább 365 nap egybefüggő társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik,
- a betelepülési hozzájárulást - amennyiben arra kötelezett - megfizette, illetve
- lakcímlétesítés esetén az adott ingatlanra bejelentett személyek száma nem haladja meg a tíz főt, vagy meghaladja ugyan, ha minden személy számára biztosított min. 10 négyzetméter lakóterület.
- A fenti feltételek fennállása ellenére sem létesíthet lakcímet az a betelepülő, aki személy elleni erőszakos bűncselekmény vagy kábítószer-kereskedelem, valamint kábítószer birtoklása miatt büntetett előéletű.
- Az 1-3. pont teljesítése mellett a betelepülési hozzájárulást megfizette (18. életévét betöltött személyenként 50.000 forint/ fő). A beköltözők által fizetett betelepülési hozzájárulást az önkormányzat köteles a következő évben első lakáshoz jutó újszászi fiatalok ingatlanszerzési támogatására fordítani.
Békés településrészek alakulhatnak ki
– Az új rendelet reményeink szerint (bár a magasabb szintű jogszabályok számtalan mentességi esetet tartalmaznak) eszközt ad egy adott utca vagy településrész lakóinak kezébe, hogy eldönthessék, a jövőben kikkel szeretnének együtt élni.
A nyugodtabb, békésebb lakókörzetek kialakulása a külső betelepülők számára is vonzóbb lehet, így településünk lakosságszámának változására is pozitív hatással lehet hosszú távon az új rendelet – összegezte a rendelettel kacsolatos gondolatait a városvezető.
Dobozi Róbert hozzátette: továbbra is tisztelettel várnak minden jó érzéssel betelepülni szándékozó lakost, aki a rendeletben megfogalmazott alapértékeket magáénak tudja vallani, nyugodt lakhelyet keres magának és úgy érzi, hasznos tagja tud lenni városunknak!.
Számtalan kérdés van, mindenki tájékozódjon
Felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy egy összetett jogszabály teljes körű kielemzése nem egyszerű. Természetes, hogy számtalan kérdés megfogalmazódik és az is természetes, hogy a bevezetett szabályok nem adnak megnyugtató megoldást minden problémára.
Akinek konkrét kérdése van, forduljon a polgármesteri hivatal munkatársaihoz és tanulmányozza át a felsorolt jogszabályokat, s ahogyan az ingatlan adásvételnél korábban is történt, kérje ügyvéd szakember segítségét
– emelte ki végül a polgármester.