október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabályozták az ingatlanvásárlást

1 órája

Nem elég a pénz: szigorú feltételekhez kötik a beköltözést Jászladányon

Címkék#érték#önazonosság#lakcím#betelepülés#tilalom

Egyre több településen kötik feltételekhez a beköltözést. Jászladány is lépett. A képviselő-testület elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet, mely november elsejétől lép hatályba. Mutatjuk, milyen intézkedéseket hoztak a közösségi értékek megőrzése, a spekulatív célú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a helyi önazonosság védelme érdekében.

Szoljon.hu

November elsejétől nem költözhet bárki csak úgy Jászladányra. A képviselő-testület még szeptemberben döntött arról, hogy feltételekhez köti, ki települhet be és ki vásárolhat ingatlant a nagyközségben. Érdemes tájékozódni, mielőtt házat vásárolna Jászladányon. Itt vannak az önkormányzati rendelet részletei, melyet a helyi önazonosság védelme érdekében alkottak meg.

Helyi önazonosság védelme: Ladány is lépett
 Helyi önazonosság védelme: november elsejétől komoly feltételeknek kell megfelelni a Jászladányra betelepülőknek
Fotó: Illusztráció / Purger Tamás (MW archív)

Szigorú szabályokat hoztak a helyi önazonosság védelme érdekében

A jászladányi képviselő-testület élve a törvény adta lehetőséggel, szabályozni kívánja a település fejlődését, megőrizve hagyományait, társadalmi rendjét és értékeit. –A helyi közösség hatékonyabban szeretné megvédeni életformáját a kívántnál nagyobb mértékű betelepülés és ingatlanvásárlások negatív hatásaival szemben. Az önkormányzat célja, hogy összhangot teremtsen az egyéni jogok és a közösségi érdekek között, miközben a település megőrzi közösségeinek értékeit a következő generációk számára is. Az önazonossághoz való jog keretén belül az Önkormányzat védelemben kívánja részesíteni a település hagyományos társadalmi rendjét és befolyásolni annak fejlődési irányát, megvédve helyi társadalmának életformáját, hagyományait, szokásait, karakterét, meghatározva azt, hogy a településre kik költözhetnek be, a közösség kikkel kíván együtt élni – olvasható a Nemzeti Jogszabálytárban is elérhető rendeletben, mely egyértelműen szabályozza a helyi önazonosság védelmének eszközeit. Ezek közé tartozik az elővásárlási jog biztosítása, a lakcímlétesítési tilalom és lakcímlétesítési engedély. 

Kit illet meg az elővásárlási jog?

Mint megtudtuk, ingatlan betelepülőnek, vagy mentességet nem élvező személynek történő eladása esetén elővásárlási jog illeti meg a helyi önkormányzatot és az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát. Ez a jogi személyek tulajdonában álló ingatlan adásvételére is vonatkozik. Célja többek között a spekulatív irányú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a közösségi értékek megőrzése és a település népességmegtartó képességének növelése. Az elővásárlási jog gyakorlásáról a képviselő-testület dönt. 

Életbe lép a lakcímlétesítési tilalom

Jászladányon a lakcím létesítését is feltételhez kötik: egyszeri 50 ezer forintos betelepülési hozzájárulást köteles fizetni az önkormányzatnak a betelepülő. Ezt az összeget a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. A lakcímlétesítési kérelmet a polgármesteri hivatal részére kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt elektronikus úton, postán vagy személyesen. 

Jászladányon nem létesíthet lakcímet: 

  • az a nagykorú személy, aki a lakcímlétesítési kérelem benyújtását megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 365 nap biztosítotti jogviszonnyal, nem részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Kivételt képez az a 25. életévét be nem töltött személy, aki aktív nappali nevelési-, oktatási jogviszonnyal rendelkezik
  • aki büntetett előéletű
  • akinek bármilyen adótartozása van. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Kik kaphat lakcímlétesítési engedélyt?

A rendelet kitér arra is, hogy lakcímlétesítési engedélyt csak az kaphat, aki együttesen teljesítette az alábbi feltételeket: lakcím létesítés általános feltételeit, valamint közokirattal igazolja, hogy a lakcímlétesítései tilalom feltételei nem állnak fenn vele szemben. Fontos az is, hogy a 18. életévét betöltött betelepülő rendelkezzen legalább alapfokú végzettséggel. A beköltözőnek igazolnia kell a folyamatos biztosítotti jogviszonyt, vagy azt, hogy nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Igazolni kell, hogy a minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik, vagy a minimálbér 60 százalékát elérő nyugdíjt, vagy nyugdíjszerű ellátást kap. 

Meghatározták, hogy a betelepülni kívánt ingatlanban a már lakcímmel rendelkező személyeket is figyelembe véve, az ingatlan hasznos alapterülete legalább 10 négyzetméter/fő. A rendelet továbbá előírja azt is, hogy az ingatlan be legyen kötve a víziközmű rendszerbe és rendelkezzen villamos energia szolgáltatással. 

A jászladányi önkormányzat helyi önazonosság védelméről szóló rendeletéről bővebb információt itt olvashat.

Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere megkeresésünkre elmondta, hogy a döntés előtt a testület tagjaival több körben egyeztettek a helyi önazonosság védelméről. A rendeletet a testület többsége elfogadta. Ingatlanszakértőktől érkeztek módosítási javaslatok, amelyekről majd tárgyal a testület. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu