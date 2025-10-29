Nem elég a pénz: szigorú feltételekhez kötik a beköltözést Jászladányon

November elsejétől nem költözhet bárki csak úgy Jászladányra. A képviselő-testület még szeptemberben döntött arról, hogy feltételekhez köti, ki települhet be és ki vásárolhat ingatlant a nagyközségben. Érdemes tájékozódni, mielőtt házat vásárolna Jászladányon. Itt vannak az önkormányzati rendelet részletei, melyet a helyi önazonosság védelme érdekében alkottak meg.

Helyi önazonosság védelme: november elsejétől komoly feltételeknek kell megfelelni a Jászladányra betelepülőknek

Fotó: Illusztráció / Purger Tamás (MW archív)

Szigorú szabályokat hoztak a helyi önazonosság védelme érdekében

A jászladányi képviselő-testület élve a törvény adta lehetőséggel, szabályozni kívánja a település fejlődését, megőrizve hagyományait, társadalmi rendjét és értékeit. –A helyi közösség hatékonyabban szeretné megvédeni életformáját a kívántnál nagyobb mértékű betelepülés és ingatlanvásárlások negatív hatásaival szemben. Az önkormányzat célja, hogy összhangot teremtsen az egyéni jogok és a közösségi érdekek között, miközben a település megőrzi közösségeinek értékeit a következő generációk számára is. Az önazonossághoz való jog keretén belül az Önkormányzat védelemben kívánja részesíteni a település hagyományos társadalmi rendjét és befolyásolni annak fejlődési irányát, megvédve helyi társadalmának életformáját, hagyományait, szokásait, karakterét, meghatározva azt, hogy a településre kik költözhetnek be, a közösség kikkel kíván együtt élni – olvasható a Nemzeti Jogszabálytárban is elérhető rendeletben, mely egyértelműen szabályozza a helyi önazonosság védelmének eszközeit. Ezek közé tartozik az elővásárlási jog biztosítása, a lakcímlétesítési tilalom és lakcímlétesítési engedély.

Kit illet meg az elővásárlási jog?

Mint megtudtuk, ingatlan betelepülőnek, vagy mentességet nem élvező személynek történő eladása esetén elővásárlási jog illeti meg a helyi önkormányzatot és az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát. Ez a jogi személyek tulajdonában álló ingatlan adásvételére is vonatkozik. Célja többek között a spekulatív irányú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a közösségi értékek megőrzése és a település népességmegtartó képességének növelése. Az elővásárlási jog gyakorlásáról a képviselő-testület dönt.