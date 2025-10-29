1 órája
Nem elég a pénz: szigorú feltételekhez kötik a beköltözést Jászladányon
Egyre több településen kötik feltételekhez a beköltözést. Jászladány is lépett. A képviselő-testület elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló rendeletet, mely november elsejétől lép hatályba. Mutatjuk, milyen intézkedéseket hoztak a közösségi értékek megőrzése, a spekulatív célú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a helyi önazonosság védelme érdekében.
November elsejétől nem költözhet bárki csak úgy Jászladányra. A képviselő-testület még szeptemberben döntött arról, hogy feltételekhez köti, ki települhet be és ki vásárolhat ingatlant a nagyközségben. Érdemes tájékozódni, mielőtt házat vásárolna Jászladányon. Itt vannak az önkormányzati rendelet részletei, melyet a helyi önazonosság védelme érdekében alkottak meg.
Szigorú szabályokat hoztak a helyi önazonosság védelme érdekében
A jászladányi képviselő-testület élve a törvény adta lehetőséggel, szabályozni kívánja a település fejlődését, megőrizve hagyományait, társadalmi rendjét és értékeit. –A helyi közösség hatékonyabban szeretné megvédeni életformáját a kívántnál nagyobb mértékű betelepülés és ingatlanvásárlások negatív hatásaival szemben. Az önkormányzat célja, hogy összhangot teremtsen az egyéni jogok és a közösségi érdekek között, miközben a település megőrzi közösségeinek értékeit a következő generációk számára is. Az önazonossághoz való jog keretén belül az Önkormányzat védelemben kívánja részesíteni a település hagyományos társadalmi rendjét és befolyásolni annak fejlődési irányát, megvédve helyi társadalmának életformáját, hagyományait, szokásait, karakterét, meghatározva azt, hogy a településre kik költözhetnek be, a közösség kikkel kíván együtt élni – olvasható a Nemzeti Jogszabálytárban is elérhető rendeletben, mely egyértelműen szabályozza a helyi önazonosság védelmének eszközeit. Ezek közé tartozik az elővásárlási jog biztosítása, a lakcímlétesítési tilalom és lakcímlétesítési engedély.
Kit illet meg az elővásárlási jog?
Mint megtudtuk, ingatlan betelepülőnek, vagy mentességet nem élvező személynek történő eladása esetén elővásárlási jog illeti meg a helyi önkormányzatot és az ingatlannal telekhatáros ingatlan tulajdonosát. Ez a jogi személyek tulajdonában álló ingatlan adásvételére is vonatkozik. Célja többek között a spekulatív irányú ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, a közösségi értékek megőrzése és a település népességmegtartó képességének növelése. Az elővásárlási jog gyakorlásáról a képviselő-testület dönt.
Életbe lép a lakcímlétesítési tilalom
Jászladányon a lakcím létesítését is feltételhez kötik: egyszeri 50 ezer forintos betelepülési hozzájárulást köteles fizetni az önkormányzatnak a betelepülő. Ezt az összeget a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni. A lakcímlétesítési kérelmet a polgármesteri hivatal részére kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt elektronikus úton, postán vagy személyesen.
Jászladányon nem létesíthet lakcímet:
- az a nagykorú személy, aki a lakcímlétesítési kérelem benyújtását megelőző 2 évben nem rendelkezik legalább 365 nap biztosítotti jogviszonnyal, nem részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban. Kivételt képez az a 25. életévét be nem töltött személy, aki aktív nappali nevelési-, oktatási jogviszonnyal rendelkezik
- aki büntetett előéletű
- akinek bármilyen adótartozása van.
Kik kaphat lakcímlétesítési engedélyt?
A rendelet kitér arra is, hogy lakcímlétesítési engedélyt csak az kaphat, aki együttesen teljesítette az alábbi feltételeket: lakcím létesítés általános feltételeit, valamint közokirattal igazolja, hogy a lakcímlétesítései tilalom feltételei nem állnak fenn vele szemben. Fontos az is, hogy a 18. életévét betöltött betelepülő rendelkezzen legalább alapfokú végzettséggel. A beköltözőnek igazolnia kell a folyamatos biztosítotti jogviszonyt, vagy azt, hogy nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Igazolni kell, hogy a minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik, vagy a minimálbér 60 százalékát elérő nyugdíjt, vagy nyugdíjszerű ellátást kap.
Meghatározták, hogy a betelepülni kívánt ingatlanban a már lakcímmel rendelkező személyeket is figyelembe véve, az ingatlan hasznos alapterülete legalább 10 négyzetméter/fő. A rendelet továbbá előírja azt is, hogy az ingatlan be legyen kötve a víziközmű rendszerbe és rendelkezzen villamos energia szolgáltatással.
A jászladányi önkormányzat helyi önazonosság védelméről szóló rendeletéről bővebb információt itt olvashat.
Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány polgármestere megkeresésünkre elmondta, hogy a döntés előtt a testület tagjaival több körben egyeztettek a helyi önazonosság védelméről. A rendeletet a testület többsége elfogadta. Ingatlanszakértőktől érkeztek módosítási javaslatok, amelyekről majd tárgyal a testület.
