Hamarosan gigászi felhajtás kezdődik a szolnoki Hetényi kórházban, itt a hatalmas bejelentés!
Erre várt mindenki! A szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet négy épülete is megújul, az energetikai korszerűsítéssel olcsóbbá válik a fenntartásuk is – tájékoztatott csütörtökön délelőtt közösségi oldalán dr. Kállai Mária.
A térség országgyűlési képviselője arról számolt be, miszerint a most bejelentett fejlesztési beruházás érinti a Hetényi Géza kórház A/1-es épületét, a kórház hotelszárnyát, továbbá a régi sebészet, valamint a rendelőintézet épületeit.
A Facebook-bejegyzés szerint az új nyílászárók, a homlokzati szigetelés és a fűtésrendszer korszerűsítése biztosítja, hogy akár 30 százalékkal csökkenjen az energia-felhasználás a szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézetben.
A Hetényi Géza kórház felújítása része a kormányzati fejlesztési projektnek
Dr. Kállai Mária emlékeztetett, miszerint a bejelentett felújítás része a kormány országszerte 90 egészségügyi intézményi épületet érintő Jedlik Ányos energetikai programnak, melyre összességében 180 milliárd forint áll rendelkezésre. A hazai támogatási forrásból kórházak, rendelők és mentőállomások korszerűsítése valósul meg.
