Milliárdos fejlesztés kezdődik

1 órája

Hamarosan gigászi felhajtás kezdődik a szolnoki Hetényi kórházban, itt a hatalmas bejelentés!

Erre várt mindenki! A szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet négy épülete is megújul, az energetikai korszerűsítéssel olcsóbbá válik a fenntartásuk is – tájékoztatott csütörtökön délelőtt közösségi oldalán dr. Kállai Mária.

Mészáros Géza

A térség országgyűlési képviselője arról számolt be, miszerint a most bejelentett fejlesztési beruházás érinti a Hetényi Géza kórház A/1-es épületét, a kórház hotelszárnyát, továbbá a régi sebészet, valamint a rendelőintézet épületeit.

szolnoki Hetényi Géza kórház
Megújul  Hetényi Géza kórház, jelentette be Facebook-oldalán dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő
Forrás: ÚN Archív

A Facebook-bejegyzés szerint az új nyílászárók, a homlokzati szigetelés és a fűtésrendszer korszerűsítése biztosítja, hogy akár 30 százalékkal csökkenjen az energia-felhasználás a szolnoki Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézetben.

A Hetényi Géza kórház felújítása része a kormányzati fejlesztési projektnek

Dr. Kállai Mária emlékeztetett, miszerint a bejelentett felújítás része a kormány országszerte 90 egészségügyi intézményi épületet érintő Jedlik Ányos energetikai programnak, melyre összességében 180 milliárd forint áll rendelkezésre. A hazai támogatási forrásból kórházak, rendelők és mentőállomások korszerűsítése valósul meg.

 

