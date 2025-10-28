24 perce
Kordonok kerültek a szolnoki térre, kiderült, mi is az oka
Többen is felfigyelhettek egy szokatlan lezárásra. A Hild János téren kordonok és egy felhívás tartja távol a járókelőket a központi helyszín egy részétől. Mutatjuk, mi áll ennek hátterében!
A Hild János téren naponta több száz, hacsaknem több ezer szolnoki lakos halad át nap mint nap. Most azonban a tér egy részét lezárták, de nem véletlenül: olyasmi készül, aminek sokan örülnek majd.
Hamarosan még forgalmasabb lesz a Hild János tér
A Szolnoki Jégpark Facebook-oldalának tájékoztatása szerint, a tavalyi évhez hasonlóan idén is jégpályát építenek a város szívébe, amely az ünnepi időszak alatt egy kiváló élményt nyújthat a vármegyeszékhely környékén élő családok számára. A helyszínt elkerítették, és hamarosan már a munkálatok is elkezdődhetnek.
