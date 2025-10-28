Kordonok kerültek a szolnoki térre, kiderült, mi is az oka

A Hild János téren naponta több száz, hacsaknem több ezer szolnoki lakos halad át nap mint nap. Most azonban a tér egy részét lezárták, de nem véletlenül: olyasmi készül, aminek sokan örülnek majd.

A Hild János tér egy részét lezárták

Fotó: Nagy Balázs

Hamarosan még forgalmasabb lesz a Hild János tér

A Szolnoki Jégpark Facebook-oldalának tájékoztatása szerint, a tavalyi évhez hasonlóan idén is jégpályát építenek a város szívébe, amely az ünnepi időszak alatt egy kiváló élményt nyújthat a vármegyeszékhely környékén élő családok számára. A helyszínt elkerítették, és hamarosan már a munkálatok is elkezdődhetnek.