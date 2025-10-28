október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izgalmas előkészület

1 órája

Kordonok kerültek a szolnoki térre, kiderült, mi is az oka

Címkék#kordon#lezárás#munkálatok

Többen is felfigyelhettek egy szokatlan lezárásra. A Hild János téren kordonok és egy felhívás tartja távol a járókelőket a központi helyszín egy részétől. Mutatjuk, mi áll ennek hátterében!

Nyitrai Fanni

A Hild János téren naponta több száz, hacsaknem több ezer szolnoki lakos halad át nap mint nap. Most azonban a tér egy részét lezárták, de nem véletlenül: olyasmi készül, aminek sokan örülnek majd.

Hild János tér Szolnok
A Hild János tér egy részét lezárták
Fotó: Nagy Balázs

Hamarosan még forgalmasabb lesz a Hild János tér

A Szolnoki Jégpark Facebook-oldalának tájékoztatása szerint, a tavalyi évhez hasonlóan idén is jégpályát építenek a város szívébe, amely az ünnepi időszak alatt egy kiváló élményt nyújthat a vármegyeszékhely környékén élő családok számára. A helyszínt elkerítették, és hamarosan már a munkálatok is elkezdődhetnek. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu