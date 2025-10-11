október 11., szombat

Horgászok vadászok figyelem!

1 órája

Trófeák, halak, vaku-villanás, így néz ki, amikor a természet beköltözik a moziba

Kürtök szólnak, bográcsos ételek illata csalogat, a Korda Sándor Filmszínház környékén első alkalommal igazi természetközeli show pörög. A horgász-vadász kiállítás Túrkevén óriásakváriumokkal, élethű trófeákkal és látványos bemutatókkal vonzza a figyelmet. Bent többek közt kiállítások, előadások és horgászstandok, kint különböző programok várják az érdeklődőket.

Mészáros János

Túrkevén két napon át minden a horgászatról, a vadászatról és a természetvédelemről szól. Október 10-én és 11-én nagyszabású, több helyszínes kiállítás zajlik, látványos bemutatókkal és tartalmas szakmai előadásokkal. A város most két napra a természetközeli programok világának központjává vált a horgász-vadász kiállítás jóvoltából Túrkevén.

A horgász-vadász kiállítás látogatóit preparált állatok fogadták
A horgász-vadász kiállítás Túrkevén a természetvédelemről is szólt
Fotó: Mészáros János

Különleges szombati program lehet a túrkevei horgász-vadász kiállítás

Különleges kezdeményezésnek ad otthont a Korda Sándor Filmszínház: első alkalommal rendezték meg a Túrkevei Horgász–Vadász és természetvédelmi kiállítást. Már az épület körül is sorakoztak a kiállítók, a bográcsokból felszálló illatok messziről csalogatták a látogatókat. A felújított mozi előterében élethűen preparált vadállatok és trófeák fogadták a vendégeket, két óriásakváriumban halak úszkáltak, a falakat pedig látványos természetfotók borították. Az épületben több horgásztermékeket kínáló stand is helyet kapott.

Túrkevei Horgász-Vadász és természetvédelmi kiállítás

Fotók: Mészáros János

A nagyteremben a Ba–Bi Vadászkürt Együttes játéka adta meg az alaphangot, a megnyitón pedig a jelenlegi és korábbi polgármesterek köszöntötték a résztvevőket. Ezt követően szakmai előadások követték egymást a moziteremben, miközben a külső helyszínen folyamatosan pörögtek a programok.

A szervezők az országos FeHoVa kiállítást tekintették alapötletnek, hogy Túrkevén is olyan élményt adjanak, amely egyszerre szól a családoknak, a kezdő horgászoknak és vadászoknak, valamint a tapasztalt profiknak. A cél, hogy a városban és a környéken élők feledhetetlen élménnyel és hasznos tudással gazdagodjanak.

Ma, október 11-én még zajlik a rendezvény, így aki közelről nézné meg a trófeákat, az óriásakváriumokat, vagy belekóstolna a bográcsos ízekbe, annak most érdemes Túrkevére szerveznie a napját. A kiállítás üzenete egyértelmű: a természet tisztelete, a felelős horgászat és a tudatos vadgazdálkodás csak együtt teremthetnek nyugodt, élhető környezetet – és ezt itt látványosan, közérthetően mutatják meg.

 

 

