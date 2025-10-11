Trófeák, halak, vaku-villanás, így néz ki, amikor a természet beköltözik a moziba

A nagyteremben a Ba–Bi Vadászkürt Együttes játéka adta meg az alaphangot, a megnyitón pedig a jelenlegi és korábbi polgármesterek köszöntötték a résztvevőket. Ezt követően szakmai előadások követték egymást a moziteremben, miközben a külső helyszínen folyamatosan pörögtek a programok.

A szervezők az országos FeHoVa kiállítást tekintették alapötletnek, hogy Túrkevén is olyan élményt adjanak, amely egyszerre szól a családoknak, a kezdő horgászoknak és vadászoknak, valamint a tapasztalt profiknak. A cél, hogy a városban és a környéken élők feledhetetlen élménnyel és hasznos tudással gazdagodjanak.

Ma, október 11-én még zajlik a rendezvény, így aki közelről nézné meg a trófeákat, az óriásakváriumokat, vagy belekóstolna a bográcsos ízekbe, annak most érdemes Túrkevére szerveznie a napját. A kiállítás üzenete egyértelmű: a természet tisztelete, a felelős horgászat és a tudatos vadgazdálkodás csak együtt teremthetnek nyugodt, élhető környezetet – és ezt itt látványosan, közérthetően mutatják meg.