Ne felejtsen el munkába menni ezen a szombaton – mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra!

Még márciusban a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) felhívta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) figyelmét, hogy augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, mely a katolikusok kiemelkedő ünnepe. Ezt tiszteletben tartva a nemzetgazdasági miniszter arról döntött, hogy elfogadja a KDNP javaslatát, így hosszú hétvégék közül az augusztus 21-et augusztus 15-e helyett augusztus 8-án kell ledolgozni jövőre.

Hosszú hétvégék 2026-ban: az idei öt helyett jövőre csak háromra szervezhetünk programokat

Az NGM januárban, augusztusban és decemberben változtat a naptár szerinti munkarenden, hogy egy-egy hosszú-hétvégét ki tudjon alakítani az ünnepek körül, és ezt a módosítást a Magyar Közlönyben is megjelenteti. Így például a 2026-os év egy négynapos hosszú-hétvégével fog kezdődni. Az idei öt hosszú-hétvége helyett jövőre hárommal számolhatunk.

Az augusztus 20-i négynapos nemzeti ünnep mellett még két munkanap-áthelyezés lesz 2026-ban, ami az eredeti tervek szerint alakul, január 2-át január 10-én, december 24-ét december 12-én kell ledolgozni.

Hosszú hétvégék és munkaszombatok 2026-ban

Ezek a változások hozzájárulnak a munka és a pihenés egyensúlyának javításához, valamint lehetőséget biztosítanak a hosszabb kikapcsolódásra: