Ne felejtsen el munkába menni ezen a szombaton – mutatjuk, miért van szükség a ledolgozásra!
A közelmúltban megjelent a Magyar Közlönyben a 2026-os évre vonatkozó munkarendről szóló rendelet. Az új beosztás értelmében három szombaton kell majd dolgozni, cserébe hosszú hétvégék lesznek ugyanannyiszor, tehát pontosan három alkalommal. Íme a 2026-os munkaszombatok listája!
Még márciusban a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) felhívta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) figyelmét, hogy augusztus 15. Nagyboldogasszony napja, mely a katolikusok kiemelkedő ünnepe. Ezt tiszteletben tartva a nemzetgazdasági miniszter arról döntött, hogy elfogadja a KDNP javaslatát, így hosszú hétvégék közül az augusztus 21-et augusztus 15-e helyett augusztus 8-án kell ledolgozni jövőre.
Az NGM januárban, augusztusban és decemberben változtat a naptár szerinti munkarenden, hogy egy-egy hosszú-hétvégét ki tudjon alakítani az ünnepek körül, és ezt a módosítást a Magyar Közlönyben is megjelenteti. Így például a 2026-os év egy négynapos hosszú-hétvégével fog kezdődni. Az idei öt hosszú-hétvége helyett jövőre hárommal számolhatunk.
Az augusztus 20-i négynapos nemzeti ünnep mellett még két munkanap-áthelyezés lesz 2026-ban, ami az eredeti tervek szerint alakul, január 2-át január 10-én, december 24-ét december 12-én kell ledolgozni.
Hosszú hétvégék és munkaszombatok 2026-ban
Ezek a változások hozzájárulnak a munka és a pihenés egyensúlyának javításához, valamint lehetőséget biztosítanak a hosszabb kikapcsolódásra:
- január 2. (péntek) pihenőnap lesz, amelyet január 10-én (szombat) kell ledolgozni;
- augusztus 21. (péntek) helyett augusztus 8-án (szombat) lesz munkanap;
- december 24. (csütörtök) szintén szabadnap, ezért december 12-én (szombat) dolgozni kell.
