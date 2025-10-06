HPV elleni védőoltás: magas az érdeklődés az ingyenes vakcina iránt

Szeptember közepéig kérhették a hetedik osztályos lányok és fiúk számára a szülők a többfajta daganatos megbetegedést okozó HPV elleni védőoltást. A vakcina azért is fontos, mert ma Magyarországon évente legalább 400 nő hal meg méhnyakrákban, ami oltással és rendszeres szűrővizsgálatokkal megelőzhető lenne.

A térségben stabilan magas az érdeklődés az ingyenes HPV elleni védőoltás iránt

Forrás: Szoljon.hu Archív / Illusztráció

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a 2025/2026-os tanévben az oltásra jogosult tanulók 73,4 százalékának igényelték a szülők a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltást.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának tájékoztatása szerint közel ugyanannyi fiúgyermek kaphatja meg az oltást, mint lány. Ugyanis 1270 leányt és 1233 fiút (összesen 2503 fő) olthatnak be az idei tanévben.

Ez az arány gyakorlatilag megegyezik az előző tanévvel, amikor a jogosultak 72,8 százaléka részesült a térítésmentesen biztosított védelemben

– közölték az illetékesek.

Érdekesség, hogy a fiúk száma némileg emelkedett: tavaly 1177 fiú részesült HPV elleni védőoltásban, idén 1233 fiúnak igényelték az oltást.

A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

HPV elleni védőoltás: októbertől kapják a diákok

Megtudtuk: az oltási program keretében a diákok a HPV elleni védőoltás első részoltását 2025 októberében kapják meg az iskolai oltások során.

A vakcinát a felkarba adja be az iskolaorvos. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra van szükség 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét adag beadására szükség van.

– A kampányoltás célja továbbra is az, hogy minél több gyermek részesüljön a méhnyakrák, illetve más HPV-hez köthető betegségek megelőzésében. Az országos tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők jelentős része él a lehetőséggel, és a vármegyei adatok is igazolják, hogy a térségben stabilan magas az érdeklődés az ingyenes oltás iránt – hangsúlyozták a témával kapcsolatban a vármegyei kormányhivatal illetékesei.