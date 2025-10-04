október 4., szombat

Szemétkérdés

2 órája

Kukaprobléma Szolnokon: megszólalt az NHSZ a lakókat felháborító eset kapcsán

Miért maradt egy kiürítetlenül? A négy teli kukából csak hármat ürített ki a szolgáltató egy szolnoki társasháznál. A hulladékszállítással kapcsolatos felvetésre reagált az illetékes szolgáltató.

Rimóczi Ágnes

Négy kukából csak hármat ürítettek ki egy társasháznál a Zagyvaparti sétányon. Ezt tette szóvá az érintett házban élő egyik lakó. A hulladéktárolókról fotót is készített, amit a Facebookon osztott meg a Mi folyik Szolnokon és Jász-Nagykun-Szolnok megyében? csoportban. A szolgáltató is megszólalt a hulladékszállítási kérdésben. 

hulladékszállítás Szolnok
Hulladékszállítási probléma Szolnokon: négy kukából csak hármat ürítettek ki egy társasháznál a Zagyvaparti sétányon. A miértre válaszolt a szolgáltató
Forrás: Mi folyik Szolnokon Facebook-csoport

Nem megfelelő a hulladékszállítás?

– Mi lesz a negyedikkel? Mind a négy tárolón 2025 matrica van – írta a fotók mellé az elégedetlen lakó, aki attól tart, hogy az otthagyott szemét miatt megjelennek a patkányok. Erre ugyanis volt már példa korábban azon a részen. A bejegyzésnél sokan nyilvánítottak véleményt, közöttük jó páran a szolgáltatót teszik felelőssé.

Hogy  pontosan mi történt a szóban forgó esetben, arról a szolnoki NHSZ csoport illetékesei tájékoztatták hírportálunkat.

Ha lehet, ne a közösségi oldalakon tegyenek panaszt

A hulladékkezelő társaság munkatársai a témával kapcsolatban elsőként rámutattak: a lomtalanítás és a hulladékszállítás körüli operatív feladatok során időről időre felmerülnek lakossági vélemények, illetve problémák a közösségi médiafelületeken. Szeretnék felhívni a figyelmet, hogy a megoldáshoz vezető leggyorsabb út nem a Facebook-posztokban rejlik.

– Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre a lakossági kérdések és észrevételek megválaszolására, és minden esetben igyekszünk a lehető leggyorsabban megoldást találni. Fontos kiemelni, hogy a különböző csoportokban megjelenő bejegyzések gyakran teret adnak félinformációk terjedésének, ami nem segíti a hiteles tájékozódást. Ezért arra biztatjuk a lakosságot, hogy észrevételeikkel forduljanak  közvetlenül az ügyfélszolgálatunkhoz, ahol pontos, naprakész információt kaphatnak, és így a problémák rendezése is gördülékenyebben történhet – hívták fel a szolnoki lakosok figyelmét a szakemberek.

És hogy mi történt a konkrét esetben?

– Valaki felgyújtotta a gyűjtőedényt, amit a katasztrófavédelem munkatársai eloltottak, majd az edényt teleengedték vízzel. A körülmények ellenére azonban újabb hulladék került bele – árulták el.

Hozzátették: egy 1100 literes konténerről van szó, melyben hulladékkal szennyezett víz található.

Ezt nem lehet egyszerűen a területre borítani, biztonságosan csak daruval tudják elszállítani a súlya miatt.

– Szó sincs arról, hogy ne kezelnénk a problémát, ugyanakkor a szakszerű, további gondokat megelőző eljárás időigényes, és a mindennapi technikai felszereltségen túlmutató munkát igényel – hangsúlyozták a szakemberek.

Környezetünk állapota közös felelősségünk

– Szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy a környezetünk állapota közös felelősségünk. Az edények rongálása, szabálytalan használata és a hulladék felelőtlen elhelyezése nemcsak a munkánkat nehezíti meg, hanem mindannyiunk életminőségét rontja. A felelős lakossági gondolkodás és együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy tiszta és rendezett városban élhessünk – fogalmazták meg fontos gondolatokat a történettel kapcsolatban a társaság illetékesei.

