Mi lesz a hulladékszállítással október után? – Megszólalt a minisztérium

Korábbi hírekre reagálva közleményt adott ki az Energiaügyi Minisztérium. A tárca felhívja a figyelmet: a hulladékszállítással kapcsolatban mától sem lesznek észrevehető változások. A szolgáltatók a megszokott rend szerint dolgoznak a Jászkunságban is.

Nem módosul a hulladékszállítás és a lomtalanításnak a rendje is változatlan marad október 1. után is

Forrás: MW archív / Illusztráció

Hazánkban 2023 júliusától országszerte átalakult a hulladékgazdálkodás. A MOL vállalata látja el a feladatot, azaz a MOHU gyűjti, szállítja és előkezeli a lakosságtól, az intézményektől és a gazdálkodó szervezetektől származó hulladékot. Az új rendszer célja a rezsicsökkentés fenntartása és a szolgáltatás országosan egységes, jó színvonalú biztosítása.

Nem változik a hulladékszállítás

– Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vegyes hulladék gyűjtésével kapcsolatban továbbra is a 2015 óta hatályos jogszabályok vannak érvényben. Továbbá kiemeljük, hogy a kommunális hulladékot ezek után is el kell szállítani a koncessziós szerződés alapján, ugyanis ez garantálja a magyar családok egészségének és környezetének védelmét – olvasható a Energiaügyi Minisztérium Kommunikációs Főosztályának közleményében.

Bírságot nem szab ki a szolgáltató

Kiemelték, hogy a sajtóban megjelent hírekkel szemben a koncessziós társaság nem jogosult bírság kiszabására, és csak rendkívül indokolt esetekben – például ha a kommunális hulladékgyűjtő edény építési törmelékkel van megtöltve – szünetelteti a hulladékszállítást, ahogy azt korábban is tette.

– Ezért a lakosság és az önkormányzatok számára semmilyen olyan változás nem várható, amely a mindennapi élet zavartalan működését veszélyeztetné. A magyar kormány továbbra is elkötelezett, hogy biztosítsa a folyamatos és megbízható hulladékgazdálkodási szolgáltatást, és ezzel garantálja a magyar családok egészséges, tiszta környezetét – tették hozzá.