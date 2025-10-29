Új szerkezeteket telepítettek a városi temetőbe – ezt kéri az egyházközség

Bár a kálvinisták érthető teológiai különbségek miatt másképp viszonyulnak a halottak napjához, mint katolikus testvéreik, mégis, vélhetően a református temetőkben is megnövekszik a forgalom november elsején és másodikán. Ezért is soha jobbkor nem érkezhetett volna a hír, hogy a kunhegyesi református temető területén szeméttárolókat helyeztek el – erről a Kunhegyesi Református Egyházközség számolt be kedden. Az egyházközség elnöksége és a presbitérium arra kéri a temetőbe látogatókat, hogy a hulladék elhelyezésére ezeket a tárolókat használják és csak a kijelölt gyűjtőhelyeken rakjanak le szemetet. Egyúttal vigyázzanak a temető tisztaságára és rendezettségére.