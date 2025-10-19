A város múltját és örökségét állítja középpontba Abony új projektje

október 19., vasárnap

Sikeres pályázatot nyújtott be Abony önkormányzata. A Hungarikum Bizottsága által meghirdetett felhívásnak köszönhetően 2,5 millió forintot nyert el a település, amelyből egy különleges kezdeményezés valósulhat meg, középpontba állítva Abony gazdag múltját, és jelenét is.

Nyitrai Fanni

A Hungarikum Bizottsághoz nyújtott be pályázatot az önkormányzat, amely az „Őseink öröksége” címet viseli, és amelyet a település elnyert. A sikernek köszönhetően 2,5 millió forintból valósulhat meg egy olyan kezdeményezés, amely Abony épített és természeti kincseit, valamint kulturális hagyományait állítja középpontba. A projekt célja, hogy méltó módon mutassa be a város múltját és jelenét, miközben erősíti a helyi identitást és megszólítja a jövő generációit.

Hungarikum Bizottság pályázatát nyerte el Abony
Pető Zsolt polgármester tájékoztatása szerint, Abony sikeres pályázatot nyújtott be a Hungarikum Bizottság felhívására
Fotó: Nagy Balázs Archív

A Hungarikum Bizottság pályázatát nyerte el Abony

Mint azt Pető Zsolt polgármester elmondta, Abony 2,5 millió forintos támogatásban részesült, amelyből a város értékeit bemutató kisfilm és a hozzá kapcsolódó kiadvány is elkészülhet.

– Abony városának múltja és jelene számos olyan értéket hordoz, amelyek nem csak a helyi közösség identitásának meghatározó elemei, hanem méltó módon illeszkednek a magyar nemzeti értéktár gazdag szövetébe is. A település épített öröksége, természeti kincsei, valamint kulturális hagyományai mind olyan értékek, amelyek megőrzése és bemutatása kiemelt fontosságú feladat – fogalmazta meg a városvezető.

A készülő film nem csupán dokumentálni kívánja Abony értékeit, hanem a fiatalabb generációkat is megszólítja, érzékenyíti és bevonja a helyi örökség iránti felelős gondolkodásba. A projekt célja továbbá, hogy az elkészült anyag oktatási és közösségi eszközként is hasznosuljon, támogatva az iskolák, civil szervezetek és intézmények értékátadó munkáját.

Már jövő nyárra elkészülhet a film

– A tervezett projekt szorosan kapcsolódik Abony város meglévő arculatához, amelyet a helyi hagyományok ápolása, kulturális értékek megőrzése és közösségi összetartozás jellemez. Abony büszke a gazdag történelmi múltjára, népművészeti hagyományaira, jeles személyiségeire, valamint azokra a közösségi kezdeményezésekre, amelyek hozzájárulnak a helyi identitás erősítéséhez – emelte ki Pető Zsolt.

A kisfilm várhatóan jövő nyárra készül el, az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság pályázatának jóvoltából. A felhívás óriási érdeklődést váltott ki: 519 pályázat érkezett, összesen több mint 1,7 milliárd forint támogatási igénnyel. A rendelkezésre álló 650 milliós keretből végül 257 kezdeményezés nyert forrást.

Köszönöm mindazoknak, akik segítettek abban, hogy sikeres legyen a projektünk! Köszönet Bimbó Brigittának és Lőrinczy Veronikának a sikeres pályázatért

 – fogalmazta meg köszönetét a városvezető.

 

