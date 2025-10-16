Bérlakások, termelői piac és sok más: terveiről beszélt Jászfényszaru új polgármestere

Mint korábban megírtuk, azért kellett időközi önkormányzati választást kiírni Jászfényszarun, mert a várost 1990 óta vezető Győriné dr. Czeglédi Márta idén júliusban megrendült egészségi állapota miatt lemondott polgármesteri mandátumáról. Az október 12-én, vasárnap tartott időközi polgármester választás rendben zajlott.

Október 12-én időközi önkormányzati választást tartottak Jászfényszarun. A város új polgármesterének Zsámboki Sándort választották. Felvételünk augusztusban készült az ipari park fejlesztésének átadásán, ahol alpolgármesterként mondott beszédet

Hányan voksoltak az időközi önkormányzati választáson?

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a névjegyzékben szereplő 4670 választópolgárból 2237-en éltek szavazati jogukkal, ami 47,9 százalékos részvételt jelent. Érvényesen 2233-an voksoltak, az érvénytelen szavazatok száma 4 volt. Az időközi polgármester választást a függetlenként induló Zsámboki Sándor nyerte 1318 (59,02 százalék) szavazattal, míg a szintén független dr. Sándor Mátyás 915 (40,98) voksot szerzett.

Zsámboki Sándor tősgyökeres jászfényszarui lakos, okleveles energetikai mérnök, valamint felsőfokú kereskedelmi és létesítménygazdálkodási végzettséggel is rendelkezik, több idegen nyelven beszél. Feleségével Jászfényszarun alapított családot. Közel két évtizede dolgozik a városban, 10 éve a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatója. Közéleti szerepvállalása is jelentős: 2002 óta önkormányzati képviselő, az elmúlt időszakban bizottsági tagként és elnökként, valamint tanácsnokként is segítette a testület munkáját. Tavaly október óta alpolgármesterként szolgálta a várost.

A stabil helyi gazdaság jó alapot ad a további tervekhez

– Ezúton is hálásan köszönöm mindenkinek, aki az időközi önkormányzati választáson bizalmat szavazott nekem. A kampány lezárultával a közös munkáé a terep. Hétfőn reggel elődöm, Győriné dr. Czeglédi Márta gratulációját fogadtam telefonon, majd a polgármesteri hivatalban dr. Voller Erika jegyző asszonnyal egyeztettünk az elkövetkezendő napok, hetek feladatairól. Dr. Sándor Mátyással is leültünk és átbeszéltük az elmúlt időszakot. A városüzemeltetés átadására vonatkozóan is vannak még teendőim, ezekről is egyeztettem – beszélt hírportálunknak a választást követő napokról az új polgármester, aki tapasztalataira alapozva, az elmúlt évtizedek eredményeit megőrizve, de új utakat keresve szeretné folytatni a munkát.