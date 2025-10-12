október 12., vasárnap

Pócs János is gratulált

56 perce

Zsámboki Sándor nyerte az időközi polgármester-választást Jászfényszarun

Címkék#Jászfényszaru#Zsámboki Sándor#Nemzeti Választási Iroda#polgármester

A jászságban fontos volt a mai nap. Lezajlott az időközi polgármester-választás Jászfényszarun. A 4 670 választásra jogosultból 2 237-en (47,9%) voksoltak, 4 szavazat érvénytelen lett. A versenyt a független Zsámboki Sándor nyerte 1 318 szavazattal (59,02%), 403 vokssal megelőzve a szintén független dr. Sándor Mátyást (915; 40,98%)

Karancsiné Szecsei Veronika

Lezajlott az időközi polgármester-választás Jászfényszarun. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a névjegyzékben 4 670 választópolgár szerepelt, közülük 2 237-en járultak az urnákhoz, ami 47,9%-os részvételnek felel meg. Az érvénytelen szavazatok száma 4 volt, az érvényeseké 2 233. 
Nemzeti Választási Iroda

Az időközi polgármester-választás Jászfényszarun rendben lezajlott
Az időközi polgármesteri-választást Zsámboki Sándor nyerte meg Jászfényszarun. Délelőtt 11 óráig a 4670 választópolgár 19 százaléka járult az urnákhoz
Fotó: Pesti József

A két független jelölt közül Zsámboki Sándor kapta a több voksot: 1 318 szavazattal (59,02%) győzött, míg dr. Sándor Mátyás 915 szavazatot (40,98%) szerzett. A különbség 403 szavazat, azaz nagyjából 18 százalékpontos előny. Az új polgármesternek Pócs János országgyűlési képvisleő is gratulált. 
Az időközi választást Győriné dr. Czeglédi Márta lemondása nyomán írták ki; a jelöltek névsorát és szavazólapi sorrendjét korábbi cikkünk mutatta be.

