2 órája
Lagzi Lajcsi gondoskodott a jó hangulatról Abonyban – így ünnepelt a város
Élettel és jókedvvel telt meg péntek délután az abonyi Varga István Városi Sportcsarnok. Az idősek világnapja alkalmából megrendezett eseményre a település 60 év feletti lakóit várták.
Zenés-táncos programmal köszöntötte a 60 év feletti lakosokat. A rendezvény sztárvendége Lagzi Lajcsi volt, aki gondoskodott arról, hogy az idősek világnapja felejthetetlen élményt nyújtson mindenkinek.
Idősek világnapja: így ünnepelt Abony
A rendezvény 16 órától kezdődött a Szent István Katolikus Templomban, ahol Molnár Péter esperes plébános istentiszteletére várták a hívőket. Abony hivatalos oldala arról tájékoztatott, hogy az egyházi rendezvényen több százan vettek részt.
Délután 5 órától már a sportcsarnokba várták az érdeklődőket, ahol az ünnepélyes megnyitón Földi László országgyűlési képviselő és Pető Zsolt polgármester köszöntötték az időseket. Ezt követően 18 órától Lagzi Lajcsi lépett színpadra.
A mulatságot ünnepi vacsora követte, majd a 60 év feletti abonyi lakosok ismét táncra perdülhettek, hogy együtt zárják a vidám estét.
