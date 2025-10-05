Lagzi Lajcsi gondoskodott a jó hangulatról Abonyban – így ünnepelt a város

Zenés-táncos programmal köszöntötte a 60 év feletti lakosokat. A rendezvény sztárvendége Lagzi Lajcsi volt, aki gondoskodott arról, hogy az idősek világnapja felejthetetlen élményt nyújtson mindenkinek.

Az idősek világnapja alkalmából egy különleges eseményre várták a 60 év feletti abonyiakat

Idősek világnapja: így ünnepelt Abony

A rendezvény 16 órától kezdődött a Szent István Katolikus Templomban, ahol Molnár Péter esperes plébános istentiszteletére várták a hívőket. Abony hivatalos oldala arról tájékoztatott, hogy az egyházi rendezvényen több százan vettek részt.

Sokan érkeztek a misére, hogy együtt töltsék az ünnepi délutánt

Délután 5 órától már a sportcsarnokba várták az érdeklődőket, ahol az ünnepélyes megnyitón Földi László országgyűlési képviselő és Pető Zsolt polgármester köszöntötték az időseket. Ezt követően 18 órától Lagzi Lajcsi lépett színpadra.

Az idősek világnapján Lagzi Lajcsi gondoskodott a jókedvről

A mulatságot ünnepi vacsora követte, majd a 60 év feletti abonyi lakosok ismét táncra perdülhettek, hogy együtt zárják a vidám estét.