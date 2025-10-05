október 5., vasárnap

Zene és tánc

55 perce

Lagzi Lajcsi gondoskodott a jó hangulatról Abonyban – így ünnepelt a város

#rendezvény#idősek világnapja#sztárvendég

Élettel és jókedvvel telt meg péntek délután az abonyi Varga István Városi Sportcsarnok. Az idősek világnapja alkalmából megrendezett eseményre a település 60 év feletti lakóit várták.

Nyitrai Fanni

Zenés-táncos programmal köszöntötte a 60 év feletti lakosokat. A rendezvény sztárvendége Lagzi Lajcsi volt, aki gondoskodott arról, hogy az idősek világnapja felejthetetlen élményt nyújtson mindenkinek.

idősek világnapja Abonyban
Az idősek világnapja alkalmából egy különleges eseményre várták a 60 év feletti abonyiakat
Forrás: ABONY.HU

Idősek világnapja: így ünnepelt Abony

A rendezvény 16 órától kezdődött a Szent István Katolikus Templomban, ahol Molnár Péter esperes plébános istentiszteletére várták a hívőket. Abony hivatalos oldala arról tájékoztatott, hogy az egyházi rendezvényen több százan vettek részt. 

istentisztelet az idősek világnapján Abonyban
Sokan érkeztek a misére, hogy együtt töltsék az ünnepi délutánt 
Forrás: ABONY.HU

Délután 5 órától már a sportcsarnokba várták az érdeklődőket, ahol az ünnepélyes megnyitón Földi László országgyűlési képviselő és Pető Zsolt polgármester köszöntötték az időseket. Ezt követően 18 órától Lagzi Lajcsi lépett színpadra. 

idősek világnapja Abonyban
Az idősek világnapján Lagzi Lajcsi gondoskodott a jókedvről
Forrás: ABONY.HU

A mulatságot ünnepi vacsora követte, majd a 60 év feletti abonyi lakosok ismét táncra perdülhettek, hogy együtt zárják a vidám estét.

 

