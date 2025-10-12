Így tették emlékezetessé az év egyik legfontosabb jeles napját Jászberényben

Az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján október elseje 1991 óta az Idősek Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az idősebb generáció helyzetére, társadalmi szerepére és a méltóságteljes időskor fontosságára.

Meglepetés műsorral érkezett Kabai Alex Jászberénybe. Remek hangulatban telt az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepség

Fotó: Pesti József

Szívből szóltak a dalok az Idősek Világnapja alkalmából

A hagyományoknak megfelelően Jászberényben az önkormányzat hangulatos zenés műsorral kedveskedett az időseknek. Az Ifjúsági Házban szerdán délután tartott ünnepségen Pócs János országgyűlési képviselő és Budai Lóránt polgármester köszöntötte a szép számban megjelenteket. Ezt követően Kabai Alex színész-énekes lépett a színpadra, aki népszerű slágerekkel örvendeztette meg közönségét.