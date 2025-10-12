október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kabai Alex

1 órája

Így tették emlékezetessé az év egyik legfontosabb jeles napját Jászberényben

Címkék#ünnepség#idősek#énekes#sláger

Vidám, zenés délutánnal örvendeztették meg az időseket szerdán Jászberényben, az Ifjúsági Házban. Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a jó hangulatról Kabai Alex színész-énekes gondoskodott.

Illés Anita

Az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján október elseje 1991 óta az Idősek Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az idősebb generáció helyzetére, társadalmi szerepére és a méltóságteljes időskor fontosságára. 

Vidáman telt az Idősek Világnapja.
Meglepetés műsorral érkezett Kabai Alex Jászberénybe. Remek hangulatban telt az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepség 
Fotó: Pesti József

Szívből szóltak a dalok az Idősek Világnapja alkalmából 

A hagyományoknak megfelelően Jászberényben az önkormányzat hangulatos zenés műsorral kedveskedett az időseknek. Az Ifjúsági Házban szerdán délután tartott ünnepségen Pócs János országgyűlési képviselő és Budai Lóránt polgármester köszöntötte a szép számban megjelenteket. Ezt követően Kabai Alex színész-énekes lépett a színpadra, aki népszerű slágerekkel örvendeztette meg közönségét. 

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 


 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu