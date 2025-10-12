53 perce
Így tették emlékezetessé az év egyik legfontosabb jeles napját Jászberényben
Vidám, zenés délutánnal örvendeztették meg az időseket szerdán Jászberényben, az Ifjúsági Házban. Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a jó hangulatról Kabai Alex színész-énekes gondoskodott.
Az ENSZ Közgyűlésének határozata alapján október elseje 1991 óta az Idősek Világnapja, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az idősebb generáció helyzetére, társadalmi szerepére és a méltóságteljes időskor fontosságára.
Szívből szóltak a dalok az Idősek Világnapja alkalmából
A hagyományoknak megfelelően Jászberényben az önkormányzat hangulatos zenés műsorral kedveskedett az időseknek. Az Ifjúsági Házban szerdán délután tartott ünnepségen Pócs János országgyűlési képviselő és Budai Lóránt polgármester köszöntötte a szép számban megjelenteket. Ezt követően Kabai Alex színész-énekes lépett a színpadra, aki népszerű slágerekkel örvendeztette meg közönségét.
