Fiatalos lendület

Nevetés, zene és meglepetés – így ünnepelték az időseket Szolnokon

Bölcs és életigenlő energiákkal telt meg kedden a VOKE Művelődési Ház. Az Idősek Világnapja alkalmából derűs hangulatú ünnepséget tartott a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete. A jó hangulatról meglepetésvendégek gondoskodtak.

Avar Vanda
Nevetés, zene és meglepetés – így ünnepelték az időseket Szolnokon

A közönség izgatottan várta, ki lesz a meglepetés vendég.

Fotó: Avar Vanda

Az Idősek Világnapja hivatalosan október 1-jén van, de a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének tagjai már kedden összeültek a VOKE Művelődési Ház emeleti termében, hogy egy finom ebéd mellett együtt elő-bulit tartsanak. A jó hangulatról egy kis meglepétés program gondoskodott.

Idősek világnapja
Dr. Kállai Mária megbecsülését fejezte ki a szépkorúak felé, amiért ilyen lelkesen és aktívan vesznek részt a város vérkeringésében. Az Idősek Világnapja október 1-jén van, de mulatságból sosem elég
Fotó: Avar Vanda

Idősek Világnapja – fiatalos lendület

Elsőként az egyesület elnöke Balázsiné Gődér Ágnes köszöntötte a vendégeket, majd a rendezvény vendégeként dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő is szólt az összegyűltekhez. Beszédében kiemelte, hogy mennyire csodálja azt az aktivitást amivel ez a korosztály részt vesz a város életében és mennyire fontosnak tartja, hogy az ember egy közösség tagjaként megélhesse a minőségi kapcsolódásban rejlő értékeket.

Az a fajta életigenlés, konstruktivitás és világformálás nem csak a családokban van jelen, hanem a közösségben is, amelyhez tartozunk: legyen az egy nyugdíjas klub, rummiuklub, vagy örömtánc szakkör. Én ezt egy fantasztikus dolognak tartom.

A képviselő külön köszönetet mondott az egyesület elnökének, amiért ilyen nagy energiával és odafigyeléssel tarja össze a város nyugdíjas klubjait.

Meglepetés vendégek is voltak

Buch Tibor idősek világnapja
Boch Tibor éneklés előtt egy kis humorral alapozta meg a közönség hangulatát. 
Fotó: Avar Vanda

Balázsiné Gődér Ágnes nem csak a klubok összefogásáról gondoskodik, de a rendezvény jó hangulatát is igyekezett megalapozni. Ami sikerült is: két neves vendég, Lőrincz Judit és Buch Tibor operaénekes nem csak csodás hangjával varázsolta el a közönséget, de Tibor rögtönzött stand-up-jával alaposan megnevettette a közönséget. 

Szolnokon jó nyugdíjasnak lenni – Programok az aktív életért 

Szolnokon nem csak azért jó nyugdíjasnak lenni, mert ilyen aktív a közösség, de azért is, mert számos olyan program elérhető, amelyek rendszeresen és díjmentesen is látogathatók. Ezek egyike a Szépkorúak Szerdája, amelyet október 8-án tart a Magyar Szabadidő Sport Szövetség a Szolnoki Sportcentrummal karöltve reggel 9 és 13 óra között a Városi Sportcsarnokban. Emellett a Szépkorúak Akadémiájára is várják az érdeklődőket minden második hét csütörtökjén az Agóra Kulturális Központban. A programsorozaton az online világ veszélyeitől a szépkorúak munkavégzésén át az örömteli élet lehetőségéig számos érdekes témában lesz beszélgetés a következőt hetekben. Aki pedig úgy érzi, hogy elbír még több aktivitást, annak érdemes belépnie a város 24 nyugdíjas klubjának valamelyikébe – erről hamarosan érkezik összefoglaló cikkünk!

 

 

