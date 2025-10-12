55 perce
A jogosítvány nem való mindenkinek - főleg annak nem, aki összekeveri a pedálokat, és nekimegy a szomszéd házának
Gyengülnek a reflexei? Úgy érzi megkoptak a koordinációs képességei? Lehet, hogy ezek a jelek arra figyelmeztetnek, hogy ideje abbahagyni az autóvezetést. Az időskori vezetés Magyarországon szigorú szabályokhoz kötött, de mint megtudtuk: egyáltalán nem korfüggő, hogy valaki jól, vagy rosszul vezet.
Autót vezetni bizonyos szempontból egyet jelent a szabadsággal, önállósággal, függetlenséggel – és természetesen a felelősséggel. Az időskori vezetés azonban rejteget veszélyeket. Ha az ember észreveszi magán, hogy lanyhul a figyelme, romlanak a reflexei, esetleg egyre több apró baleset tarkítja az autózós mindennapokat, akkor ideje elgondolkozni azon, hogy végleg leparkolja a járművét. A probléma azonban nem feltétlenül korfüggő, véli Vadas Attila, a Sprint autósiskola vezetője.
Időskori vezetés – növekvő rizikó
Nagy Britanniában arra figyelmeztetik az időseket, hogy döntsenek felelősségteljesen azzal kapcsolatban, hogy meddig kívánnak részt venni a mindennapi közlekedésben. Fülöp herceg például 97 évesen egy általa okozott baleset után döntött úgy, hogy önként lemond a jogosítványról és többet nem ült volán mögé.
Magyarországon a jogosítvány megújítását szigorú orvosi alkalmassági vizsgálathoz kötik, amelyet a személygépjármű vezetés esetén:
- 50 éves korig 10 évente,
- 50-60 éves kor között 5 évente,
- 60-70 éves kor között 3 évente,
- 70 éves kor felett pedig 2 évente kell elvégezni.
A vizsgálatok kiterjednek többek között a látásra, hallásra, mentális állapotra, gyógyszeres kezelésekre, de ezeken kívül több más, a vezetés szempontjából fontos vizsgálatot is elvégeznek. Ha ezek alapján az orvos úgy ítéli meg, hogy az illető nem alkalmas arra, hogy a továbbiakban részt vegyen a forgalomban, akkor nem adja ki az igazolást – és búcsút lehet mondani a jogosítványnak.
Mint látható, a jogosítvány hosszabbítás 70 éves kor felett már gyakoribb ellenőrzéshez kötött, de az Európai Bizottság ezt is tovább szigorítaná: egy még csak javaslat formájában létező szabálymódosítás szerint a 70 évesnél idősebb sofőröknek újra le kellene tennie az elméleti és gyakorlati vizsgát és még a mostaninál is gyakoribb egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kellene részt venni. Ez azonban egyelőre a jövő zenéje.
De, mint Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője elmesélte: nem feltétlenül kortól függ, hogy valakinek való-e a jogosítvány.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Nem mindenkinek való az autóvezetés
Vadas Attila évtizedekig volt oktató, mielőtt az autós iskola vezetőjévé vált, így bőven van tapasztalata arról, hogy milyen készségekkel ülnek néha volán mögé az emberek.
– Nyilván a kor előrehaladtával adódhatnak problémák, de volt már olyan tanítványunk, aki nagyon messze volt még az idős kortól, és mégis ezer baja volt a vezetéssel. Volt egy hölgy, aki a kollégáknál már vagy 100 órát levezetett, majd átkerült hozzám. Én a 10. óra után mondtam neki, hogy szerintem engedjük ezt el, mert látszik, hogy ez neki nem való. Ő erősködött, hogy de márpedig ő meg akar tanulni vezetni, így aztán vett még 50 órát. Aztán egy hétfői napon úgy érkezett meg hozzám, hogy akkor most inkább abbahagyja. Mint kiderült a hétvégén be akart állni az családi autóval a ház udvarára, de véletlenül a gázra lépett a fék helyett, nekiment egy oszlopnak, az kiszakította az autó jobb elejét, de még akkor is a gázt nyomta. Így még a szomszéd házának is sikerült nekimennie, ott leverte a nemesvakolatot és úgy összességében egy 4-5 milliós kárt hozott össze – mesélte el a történetet az aztósiskola vezetője.
Mielőtt valaki a fenti történetből rossz következtetést vonna le: ez egyáltalán nem „női dolog”.
– Volt egy férfi tanulónk is, akit egyszerűen képtelenség volt megtanítani vezetni. Már vagy 100 órán túl voltunk és ő maga is bevallotta, hogy nem érzi az egészet. Volt, hogy egyik oktatás alkalmával azt mondta, inkább menjünk el darts-ozni. Sőt, most is van az egyik kollégának olyan tanítványa, aki már a 14. forgalmi vizsgájánál tart… Tehát tényleg kijelenthetjük: a vezetés nem való mindenkinek – összegezte Vadas Attila.
Az oktató véleménye szerint ennek az lehet az oka, hogy van akinél egyszerűen nem működik a szem-kéz-láb koordináció. Vagyis nem tud egyszerre figyelni az útra, a kormányra és a pedálokra. Ez egyébként egyáltalán nem ritka jelenség és a koordináció hiánya mellett meghúzódhatnak mögötte pszichés, neurológiai vagy más érzékszervi okok is.
Mit tehet, ha elveszik a jogosítványt
Ha ugrott a jogsi bármilyen okból, akkor sem kell lemondani a független helyváltoztatás öröméről. Bár a kényelmi szint jelentősen csökken, de kis teljesítményű elektromos kerékpárral, rollerrel még elmehet az ember A-ból B-be – illetve ott van még a tömegközlekedés, tehetősebbeknek a sofőrszolgálat, vagy a jóindulatú rokonok, akik vállalják ezt a szerepet.
A hangsúly azonban mindig a felelősségen van, hiszen nem csak a magam épségéért, de a közlekedésben résztvevők épségéért is felelősséggel tartozom, ha volán mögé ülök. És amikor már bizonytalanok vagyunk abban, hogy időben a fékre tudunk-e lépni ha megáll előttem a sor, vagy hogy képesek vagyunk-e úgy beállni az udvarra, hogy közben nem romboljuk le a szomszéd házát – nos, akkor ideje elgondolkozni a visszavonuláson.
Rendőrök szállták meg a szolnoki RepTárat, nem volt menekvés a családoknak – galériával, videóval
Már javában zajlott a rajtaütés, amikor egy autó tűnt fel a rendőrökkel teli ház előtt