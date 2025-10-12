A jogosítvány nem való mindenkinek - főleg annak nem, aki összekeveri a pedálokat, és nekimegy a szomszéd házának

Autót vezetni bizonyos szempontból egyet jelent a szabadsággal, önállósággal, függetlenséggel – és természetesen a felelősséggel. Az időskori vezetés azonban rejteget veszélyeket. Ha az ember észreveszi magán, hogy lanyhul a figyelme, romlanak a reflexei, esetleg egyre több apró baleset tarkítja az autózós mindennapokat, akkor ideje elgondolkozni azon, hogy végleg leparkolja a járművét. A probléma azonban nem feltétlenül korfüggő, véli Vadas Attila, a Sprint autósiskola vezetője.

Az időskori vezetés esetén nőhet a rizikófaktor – de fiatalok közül sem való mindenkinek a jogosítvány

Forrás: Illusztráció/Shutterstock

Időskori vezetés – növekvő rizikó

Nagy Britanniában arra figyelmeztetik az időseket, hogy döntsenek felelősségteljesen azzal kapcsolatban, hogy meddig kívánnak részt venni a mindennapi közlekedésben. Fülöp herceg például 97 évesen egy általa okozott baleset után döntött úgy, hogy önként lemond a jogosítványról és többet nem ült volán mögé.

Magyarországon a jogosítvány megújítását szigorú orvosi alkalmassági vizsgálathoz kötik, amelyet a személygépjármű vezetés esetén:

50 éves korig 10 évente,

50-60 éves kor között 5 évente,

60-70 éves kor között 3 évente,

70 éves kor felett pedig 2 évente kell elvégezni.

A vizsgálatok kiterjednek többek között a látásra, hallásra, mentális állapotra, gyógyszeres kezelésekre, de ezeken kívül több más, a vezetés szempontjából fontos vizsgálatot is elvégeznek. Ha ezek alapján az orvos úgy ítéli meg, hogy az illető nem alkalmas arra, hogy a továbbiakban részt vegyen a forgalomban, akkor nem adja ki az igazolást – és búcsút lehet mondani a jogosítványnak.

Mint látható, a jogosítvány hosszabbítás 70 éves kor felett már gyakoribb ellenőrzéshez kötött, de az Európai Bizottság ezt is tovább szigorítaná: egy még csak javaslat formájában létező szabálymódosítás szerint a 70 évesnél idősebb sofőröknek újra le kellene tennie az elméleti és gyakorlati vizsgát és még a mostaninál is gyakoribb egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kellene részt venni. Ez azonban egyelőre a jövő zenéje.

De, mint Vadas Attila, a Sprint Autósiskola vezetője elmesélte: nem feltétlenül kortól függ, hogy valakinek való-e a jogosítvány.

Nem mindenkinek való az autóvezetés

Vadas Attila évtizedekig volt oktató, mielőtt az autós iskola vezetőjévé vált, így bőven van tapasztalata arról, hogy milyen készségekkel ülnek néha volán mögé az emberek.