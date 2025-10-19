október 19., vasárnap

Rémes látvány a susnyásban

3 órája

Megdöbbentő dolgot vettek észre a temető mögötti bozótosban Tomajmonostorán

Gondolkozzanak el az érintettek – üzente a település polgármestere azoknak, akik irdatlan szeméthalmot hagytak Tomajmonostora temetője mögött. A terület évek óta problémás, most újabb nagy kupac került az illegális hulladéklerakót idéző helyre.

Rózsa Róbert

Ez bizony szemét dolog! – kiálthat fel, aki meglátja azokat a fotókat, amelyeket a tomajmonostorai temető mögötti bozótosnál készítettek. A felvételeket a helyi művház oldalán osztották meg szombaton, azok alapján úgy tűnik, egyesek illegális hulladéklerakónak nézik a kegyeleti helyet.

illegális hulladéklerakó, tomajmonostora, szemét, temető
Egyesek illegális hulladéklerakónak gondolták a tomajmonostorai temető mögötti területet
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap / Forrás: Illusztráció / MW Archívum

Illegális hulladéklerakónak nézték a sírkert mögötti bozótost

„Évek óta folyamatos probléma a temető mögötti területen felhalmozódott szemét. Egy újabb nagy kupac került a területre, amelyek kupacokból egyértelműen beazonosítható, melyik háztartásból került ki a hulladék” – fűzte hozzá a felvételekhez Fazekas Szabolcs, Tomajmonostora polgármestere.

A településvezető azt írta, a község jegyzője megteszi a szükséges jogi lépéseket, és felszólítja az érintetteket. Hozzátette, a törvényi előírásoknak megfelelően a büntetés elkerülhetetlen.

„Tisztelettel kérek minden jóérzésű lakost, hogy hulladéktároló edényében, a feldolgozóba juttassa el a szemetét. A temető pedig maradjon sírkert. Az illegális szemétlerakás azon túl, hogy szabálytalan, az emberi nemtörődömség, igénytelenség megnyilvánulása” – fejtette ki a polgármester.

Számos környezetvédelmi programban vesz részt a falu

Hozzátette, az önkormányzat megszervezte a szelektív hulladékelszállítás lehetőségét, az iskolások évente hulladékgyűjtést rendeznek, csatlakoznak a Te Szedd! akcióhoz, felszedik az utcákon eldobált szemetet. Ennek ellenére mégis kifogásolható lakókörnyezetük szemetessége. Fazekas Szabolcs szerint ide sorolható a falu központja is, hiszen a bolt előtti terület „sem arról mutat képet, hogy környezettudatosak az itt élők”.

„Felháborítónak tartom, hogy az intézkedések ellenére is így néz ki a falunk környéke! Aki érintettnek érzi magát, gondolja át tetteit, változtasson magatartásán” – üzente a falu első embere, hozzátéve, a gondos, odafigyelő emberek hozzáállását köszöni.

Birkát is találtak már az illegális szemeteléshalomban

Sajnos nem Tomajmonostora az egyedüli település Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében és a környékén, ahol problémát jelent a szabálytalan hulladék-elhelyezés. Csak ebben az évben számtalan hasonló helyzetről számoltunk be. Nemrég Szolnokon az egyik helyi képviselő mutatott be egy irdatlan szeméthalmot, amelynél még egy birkát is ott hagyott valaki. Abonyban tavasszal a város külterületén raktek le szemétkupacot, amely révén nyomravezetői díjat tűztek ki. Zagyvarékason pedig odáig fajult a helyzet, hogy ingatlanvédelmi rendszert kellett bevezetni az illegális hulladéklerakás miatt.

 

