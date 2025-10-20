október 20., hétfő

Leállás

50 perce

Hőbörög az internet népe, megfosztották őket kedvenc streaming szolgáltatóiktól – videóval

Címkék#internet-elérés#Amazon#leállás

Az egész internet erről beszél, több népszerű szolgáltató is bemondta az unalmast az Amazon hibája miatt.

Dobos Zsófia Tünde

HBO Max? Lehet egy időre félre kell tenni! Disney+? Sajnos ez is nehezen indul! Reddit? Úgy tűnik ezzel is bajok vannak. Hatalmas internetleállás miatt hőbörögnek hétfőn a felhasználók, többen is arról tettek panaszt, hogy bizonyos alkalmazások nem működnek rendesen – a problémáról a Magyar Nemzet is beszámolt.

Internetleállás bénítja a népszerű alkalmazásokat
A fél világot megbénította az Amazon internetleállása
Fotó: Illusztráció / Forrás:  Getty Images

Több szolgáltató is megbénult az internetleállás miatt

Hétfő reggel világszerte megbénult az internet egy része, számos népszerű weboldal, alkalmazás és játék működése akadozik, vagy állt le teljesen. A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal leközölte, hogy több mint kétezer bejelentés érkezett csak az Egyesült Államokból az AWS kieséséről. 

A hírek szerint, a tömeges kimaradás az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához köthető. A vállalat hivatalos szolgáltatási státuszoldalán azt írta, hogy „megnövekedett hibaarányt” és késéseket tapasztal „több AWS-szolgáltatás esetében”. Legutóbb tett közlésük szerint, elkezdték az internet probléma enyhítését, és folyamatosan dolgoznak a sorban álló kérések felhalmozódásán. 

De nem csak az Egyesült Államok jelentette a hibákat, Nagy-Britanniában is már éjfélkor elkezdődtek a problémák – írta az Independen, ahol kiderült nem csak a streaming szolgáltatók kezdtek el játszadozni a felhasználókkal, hanem más közösségi média és társkereső felület és szerkesztő alkalmazások is, mint a Duolingo, Canva, Videa Tinder és Snapchat. 

@hejaszabolcs #fy #fyp #nekedbe ♬ eredeti hang - Szabolcs Héja

 

