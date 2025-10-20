1 órája
Hőbörög az internet népe, megfosztották őket kedvenc streaming szolgáltatóiktól – videóval
Az egész internet erről beszél, több népszerű szolgáltató is bemondta az unalmast az Amazon hibája miatt.
HBO Max? Lehet egy időre félre kell tenni! Disney+? Sajnos ez is nehezen indul! Reddit? Úgy tűnik ezzel is bajok vannak. Hatalmas internetleállás miatt hőbörögnek hétfőn a felhasználók, többen is arról tettek panaszt, hogy bizonyos alkalmazások nem működnek rendesen – a problémáról a Magyar Nemzet is beszámolt.
Több szolgáltató is megbénult az internetleállás miatt
Hétfő reggel világszerte megbénult az internet egy része, számos népszerű weboldal, alkalmazás és játék működése akadozik, vagy állt le teljesen. A Downdetector valós idejű hibamonitoring-oldal leközölte, hogy több mint kétezer bejelentés érkezett csak az Egyesült Államokból az AWS kieséséről.
A hírek szerint, a tömeges kimaradás az Amazon Web Services (AWS) felhőszolgáltatásához köthető. A vállalat hivatalos szolgáltatási státuszoldalán azt írta, hogy „megnövekedett hibaarányt” és késéseket tapasztal „több AWS-szolgáltatás esetében”. Legutóbb tett közlésük szerint, elkezdték az internet probléma enyhítését, és folyamatosan dolgoznak a sorban álló kérések felhalmozódásán.
De nem csak az Egyesült Államok jelentette a hibákat, Nagy-Britanniában is már éjfélkor elkezdődtek a problémák – írta az Independen, ahol kiderült nem csak a streaming szolgáltatók kezdtek el játszadozni a felhasználókkal, hanem más közösségi média és társkereső felület és szerkesztő alkalmazások is, mint a Duolingo, Canva, Videa Tinder és Snapchat.
