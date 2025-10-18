2 órája
Ez mindent megváltoztathat! Megoldást kínáltak az egyik legnagyobb problémára Miklóson
Egy év alatt jelentősen szeretnék visszaszorítani a gazdátlan, utcán kóborló állatok számát Törökszentmiklóson – és ehhez most fontos segítséget is kaptak. A Befogad-lak Állatotthon ingyenes ivartalanítás kampányához külföldről jött a segítség.
Elindult az egyéves kampány! A cél, hogy kevesebb otthontalan állat kószáljon az utcákon.
Forrás: facebook.com / Befogad-lak
Óriási lépést tett a város a felelős állattartás irányába: a Befogad-Lak állatotthon egy német állatvédő szervezet támogatásával elindította ivartalanítási kampányát, amelynek célja, hogy mérséklődjön a kóbor kutyák és macskák száma a városban és környékén. Az ingyenes ivartalanítás Törökszentmiklóson vagy környékén élő gazdák számára nyújt lehetőséget, de nem mindenki jelentkezhet.
Ingyenes ivartalanítás Törökszentmiklóson – egy évig tart az akció
A program szepember 23-ától kezdődött és egy teljes éven át tart. A lehetőséget a törökszentmiklósi és környékbeli lakosok vehetik igénybe, akik szeretnének felelősen gondoskodni házi kedvenceikről. Fontos feltétel azonban, hogy az állatok rendelkezzenek érvényes chippel és oltásokkal, hiszen csak így kerülhetnek be a kampányba.
Nem mindenki jelentkezhet az ingyenes ivartalanításra
A kezdeményezés pár nap alatt nagy érdeklődést váltott ki, már az indulást követően rengeteg gazdi jelentkezett. A Befogad-Lak Állatotthon munkatársai azonban hangsúlyozták, hogy a támogatás keretei végesek, így sajnos szükség van a jelentkezők szűrésére. Elsősorban azoknak a gazdáknak szeretnének segíteni,
- akik anyagi okok miatt nem tudják önerőből finanszírozni az ivartalanítást,
- illetve ahol a tartási körülmények miatt fennáll a veszélye a nem kívánt szaporulatnak.
A szervezet kiemelte: céljuk, hogy a lehető legnagyobb hatást érjék el a programmal, és valóban azok kapjanak segítséget, akiknél a legégetőbb szükség van erre.
Együtt egy élhetőbb környezetért – és boldogabb állatokért
Az ivartalanítás nemcsak a kóbor állatok számának csökkentését szolgálja, hanem hozzájárul egy felelősebb, biztonságosabb közösség kialakításához is. A gazdátlan kutyák és macskák jelenléte ugyanis nemcsak állatvédelmi, hanem közegészségügyi és közbiztonsági kérdés is. Az év első felében Törökszentmiklós lakói kifejezetten sokat szenvedtek a kóbor ebek okozta károk miatt, az állatmenhelyek pedig nem csak itt, de országszerte maximális kapacitással dolgoznak. Mindemellett azt is fontos megérteni, hogy a gondoskodás nélkül, utcán élő állatok sorsa elég mostoha és emiatt is fontos, hogy ne szaporodjon azok száma, akik ilyen körülmények között kénytelenek élni.
A Befogad-Lak állatotthon köszönetet mondott a Glück für Pfoten e.V. – Der Weg in ein neues Leben állatvédő szervezetnek akik anyagi támogatással járultak hozzá a kezdeményezéshez. „Szívükön viselik a magyar állatok sorsát, és nélkülük ez a program nem valósulhatna meg” – hangsúlyozták.
Hogyan lehet jelentkezni?
A kampány részleteiről és a jelentkezés feltételeiről a Befogad-Laknál lehet érdeklődni, kizárólag üzenetben. Telefonon nem fogadnak jelentkezéseket. A szervezet minden jelentkezőnek egyenként fog visszajelezni, de ehhez időt és türelmet kérnek.