Ez mindent megváltoztathat! Megoldást kínáltak az egyik legnagyobb problémára Miklóson

Óriási lépést tett a város a felelős állattartás irányába: a Befogad-Lak állatotthon egy német állatvédő szervezet támogatásával elindította ivartalanítási kampányát, amelynek célja, hogy mérséklődjön a kóbor kutyák és macskák száma a városban és környékén. Az ingyenes ivartalanítás Törökszentmiklóson vagy környékén élő gazdák számára nyújt lehetőséget, de nem mindenki jelentkezhet.

Ennek az alomnak már vélhetően nem lesznek újabb, gazdira váró kicsinyei, mert az ivartalanítás Törökszentmiklóson őket is érintheti.

Forrás: facebook.com / Befogad-lak

Ingyenes ivartalanítás Törökszentmiklóson – egy évig tart az akció

A program szepember 23-ától kezdődött és egy teljes éven át tart. A lehetőséget a törökszentmiklósi és környékbeli lakosok vehetik igénybe, akik szeretnének felelősen gondoskodni házi kedvenceikről. Fontos feltétel azonban, hogy az állatok rendelkezzenek érvényes chippel és oltásokkal, hiszen csak így kerülhetnek be a kampányba.

Nem mindenki jelentkezhet az ingyenes ivartalanításra

A kezdeményezés pár nap alatt nagy érdeklődést váltott ki, már az indulást követően rengeteg gazdi jelentkezett. A Befogad-Lak Állatotthon munkatársai azonban hangsúlyozták, hogy a támogatás keretei végesek, így sajnos szükség van a jelentkezők szűrésére. Elsősorban azoknak a gazdáknak szeretnének segíteni,

akik anyagi okok miatt nem tudják önerőből finanszírozni az ivartalanítást,

illetve ahol a tartási körülmények miatt fennáll a veszélye a nem kívánt szaporulatnak.

A szervezet kiemelte: céljuk, hogy a lehető legnagyobb hatást érjék el a programmal, és valóban azok kapjanak segítséget, akiknél a legégetőbb szükség van erre.

Együtt egy élhetőbb környezetért – és boldogabb állatokért

Az ivartalanítás nemcsak a kóbor állatok számának csökkentését szolgálja, hanem hozzájárul egy felelősebb, biztonságosabb közösség kialakításához is. A gazdátlan kutyák és macskák jelenléte ugyanis nemcsak állatvédelmi, hanem közegészségügyi és közbiztonsági kérdés is. Az év első felében Törökszentmiklós lakói kifejezetten sokat szenvedtek a kóbor ebek okozta károk miatt, az állatmenhelyek pedig nem csak itt, de országszerte maximális kapacitással dolgoznak. Mindemellett azt is fontos megérteni, hogy a gondoskodás nélkül, utcán élő állatok sorsa elég mostoha és emiatt is fontos, hogy ne szaporodjon azok száma, akik ilyen körülmények között kénytelenek élni.