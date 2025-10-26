2 órája
Illatok, ízek, illúziók – hagyományteremtő programra várták a vendégeket Mezőhéken
Minden a jókedvről, az közösségről és persze az ízek harmóniájáról szólt október 24-én Mezőhéken. Az Ízek és Illúziók Napja nemcsak a szórakozásról, hanem az igazi összetartozásról szólt.
Hagyományteremtő céllal rendezte meg október 24-én, pénteken a mezőhéki önkormányzat az első Ízek és Illúziók Napja nevű programot, mely a finom ételek élvezetén túl a közösség összefogásáról és a jó hangulatról is szólt. A rendezvényen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is belenézett a gőzölgő kondérokba.
Ízek és Illúziók Napja Mezőhéken
A program már reggel kilenckor főzőversennyel indult, majd óvodai műsor, kung fu-bemutató, bűvészprodukció, valamint a Csiga Duó és Petróczki Csaba fellépése szórakoztatta a résztvevőket. A legkisebbeket rajzverseny, kézműveskedés, arcfestés és csillámtetoválás várta, az ebédnél pedig a főzőverseny ételeiből is kóstolhattak.
A rendezvényen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is részt vett, aki méltatta a kezdeményezést.
– Szívből gratulálok Kovács Máté Dániel polgármester úrnak és munkatársainak a mai naphoz. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy önökkel tölthettem a mai napot – mondta a képviselő.
A nagy sikerre való tekintettel remélhetőleg jövőre is sok finomság rotyog majd a kondérokban a II. Ízek és Illúziók Napja alkalmából Mezőhéken.
A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!
Részegen ült autóba, elsodort egy kerékpárost, de az igazi sokk csak ezután jött – videóval
Villámokkal, mennydörgéssel érkezett a zivatar a Jászkunságba: ezt okozta a térségben – videóval