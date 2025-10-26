október 26., vasárnap

Kulináris élvezetek és jó hangulat

37 perce

Illatok, ízek, illúziók – hagyományteremtő programra várták a vendégeket Mezőhéken

Minden a jókedvről, az közösségről és persze az ízek harmóniájáról szólt október 24-én Mezőhéken. Az Ízek és Illúziók Napja nemcsak a szórakozásról, hanem az igazi összetartozásról szólt.

Avar Vanda

Hagyományteremtő céllal rendezte meg október 24-én, pénteken a mezőhéki önkormányzat az első Ízek és Illúziók Napja nevű programot, mely a finom ételek élvezetén túl a közösség összefogásáról és a jó hangulatról is szólt. A rendezvényen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is belenézett a gőzölgő kondérokba. 

Ízek és Illúziók Napja
Vajon milyen finomság rotyog ebben a fazékban? Az Ízek és Illúziók Napja a kulniáris élvezeteken túl tartalmas beszélgetések napja is volt
Forrás: Facebook/Herczeg Zsolt

Ízek és Illúziók Napja Mezőhéken 

A program már reggel kilenckor főzőversennyel indult, majd óvodai műsor, kung fu-bemutató, bűvészprodukció, valamint a Csiga Duó és Petróczki Csaba fellépése szórakoztatta a résztvevőket. A legkisebbeket rajzverseny, kézműveskedés, arcfestés és csillámtetoválás várta, az ebédnél pedig a főzőverseny ételeiből is kóstolhattak.

A rendezvényen Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is részt vett, aki méltatta a kezdeményezést.

– Szívből gratulálok Kovács Máté Dániel polgármester úrnak és munkatársainak a mai naphoz. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy önökkel tölthettem a mai napot – mondta a képviselő.

A nagy sikerre való tekintettel remélhetőleg jövőre is sok finomság rotyog majd a kondérokban a II. Ízek és Illúziók Napja alkalmából Mezőhéken.

