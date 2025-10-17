Fontos járdafelújítás kezdődött el Tiszaderzsen

Csütörtökön megkezdődött Tiszaderzsen a Fő út melletti járda első szakaszának a felújítása – közölte a község önkormányzatának hivatalos oldalán a település polgármestere. Fótosné Czeglédi Zsuzsanna azt kérte, hogy a balesetek elkerülése érdekében átmenetileg ne használják az érintett szakaszt, mint írta, gyalogosan kerülni az Ábrahám utcán és a Damjanich utcán lehetséges. Hozzátette, az érintett útszakaszon az kerékpárosok és autósok számára is ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni.

