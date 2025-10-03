Óriási átalakulás a jászberényi kórházban, ezeket az osztályokat érinti leginkább

– Az elmúlt három hónapban kórházunk orvosi csapata tovább bővült, összesen 15 új kolléga csatlakozott hozzánk, hogy pácienseik még szélesebb körű ellátást kaphassanak – számolt be az örömhírről közösségi oldalán a jászberényi kórház.

Új szakorvosokkal bővült a jászberényi kórház csapata

Forrás: jaszberenykorhaz.hu

Októbertől minden nap lesz ultrahangvizsgálat a jászberényi kórházban

Az új szakorvosok érkezése több fontos változást eredményezett. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház tájékoztatása szerint az új szemész szakorvosnak köszönhetően szeptembertől ismét elérhetők az egynapos szemészeti műtétek. Főállású radiológus szakorvos érkezésével októbertől minden nap biztosítják az ultrahangvizsgálatot az intézményben.

– A szülészet öt új orvossal bővült. Köztük van egy fiatal kolléga, akinek a szakképzése már elindult, sőt október elsejétől új osztályvezető főorvos vezeti az osztályt. A traumatológiát hat új orvos erősíti, míg a gyermekosztályra is új kolléga érkezett Szolnokról, illetve egy fiatal orvos szakképzése is elkezdődött – írta Facebook-oldalán a kórház.