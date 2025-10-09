október 9., csütörtök

Felhúzták a nyúlcipőt

1 órája

A város legendás futójára, Maróti Istvánra emlékeztek Jászfényszarun – galériával, videóval

Címkék#szoljon videó#Jászfényszaru#Maróti István#futófesztivál

Maróti Isván egy legendás maratoni futó, Jászfényszaru köztiszteletben álló sportembere. Emlékére a város évek óta megszervezi a Jászfényszarui Futófesztivált. Októbert 4-én immáron hetedik alkalommal húztak a tiszteletére futócipőt.

Pesti József

„Fussunk együtt Maróti István emlékéért és az egészségünkért!” –  áll azon a plakáton, amely a VII. Jászfényszarui Futófesztiválra invitálta a település apraja- nagyját, valamint a távolabbról érkezőket. A  2017-ben elhunyt legendás sportoló valóban magasra tette a mércét: 1983 és 2002 között 102 alkalommal teljesítette a maratoni távot. Igaz, most a versenyzőknek ennél jóval kevesebbet kellett a célvonalig szaladniuk.

Jászfényszarui Futófesztivál immáron hetedik alkalommal
Közel száz óvodás versenyzett egymással a VII. Jászfényszarui Futófesztiválon
Forrás: Pesti József

A VII. Jászfényszarui Futófesztivál ezúttal is minden korosztályt megmozgatott

Szerencsére a már hagyománnyá vált, október 4-én megrendezett eseményen az óvodásoktól a felnőttekig  minden korosztály részt vett. A városi bölcsőde fedett teraszán a legkisebbek pénteken „örömfutással” csatlakoztak a rendezvényhez, szombaton pedig 7 kategóriában összesen 556-an teljesítették az általuk választott távot.

VII. Jászfényszarui Futófesztivál

Fotók: Pesti József

Az idei futófesztivál ezúttal sem ért véget a célvonalnál. A szervezők az eredményhirdetés után színpadi showműsorral búcsúztatták a napot, amelyen Fehér Krisztián gondoskodott a fergeteges hangulatról.

 

