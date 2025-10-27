október 27., hétfő

Advent közeleg

1 órája

Várják a felajánlásokat, elindult a karácsonyfa-keresés Kiséren

Címkék#advent#karácsonyfa#hagyomány#fenyőfa

Idén is várják a fenyőfelajánlásokat. Mutatjuk, hogyan járulhat hozzá a jászkiséri advent fényéhez.

Illés Anita

A jászkiséri advent szép hagyománya a karácsonyfa-keresés. Az önkormányzat idén is várja ennek megfelelően azoknak a jelentkezését, akik jó szívvel felajánlanák kertjük mesés fenyőjét a városnak.

jászkiséri advent
A jászkiséri adventre készülve felhívást tett közzé az önkormányzat: keresik a város karácsonyfáját
Fotó: Fülöp Ildikó

Meglepetésekkel teli lesz a jászkiséri advent

Adventi közös ünnepvárásunk szép hagyománya, hogy Jászkisér karácsonyfáját évről évre magánszemélyek ajánlják fel. Ebben az esztendőben sem szeretnénk másképp, ezért várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen felajánlanák a kertjükben, vagy telkükön található, szállítható magasságú fenyőfájukat – közölte hétfőn hivatalos közösségi oldalán a város önkormányzata.

A felajánlásokat Cseh Gáborné 06/30 635 3459 telefonszámán várják.

