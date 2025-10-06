1 órája
Faliképet avattak, könyvet adtak ki: így ünnepelték a kettős jubileumot a jászkiséri tűzoltók – galériával
Különleges falikép díszíti a jászkiséri tűzoltólaktanya falát. Az alkotás a Jászkiséri Tűzoltóság kettős évfordulójára készült el: 85 éve alakult meg a helyi önkéntes tűzoltótestület, 20 évvel ezelőtt pedig létrehozták a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóságot. A jubileumi év alkalmából jelent meg a Jászkiséri Tűzoltóság története című kiadvány, melyet nemrég ünnepélyes keretek között mutattak be.
Nagyszabású ünnepséget tartottak a közelmúltban a Jászkiséri Tűzoltóság kettős jubileuma alkalmából. A meghívott vendégeket a Kiskör út 7. szám alatt található tűzoltólaktanya épületében fogadták a lánglovagok. A létesítmény bemutatását követően felavatták Héjja Eszter alkotását, a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóránt ábrázoló faliképet, mely a laktanya falát díszíti.
85 éve szolgálja a település biztonságát a Jászkiséri Tűzoltóság
Az ünnepség a művelődési házban folytatódott. Elsőként Balogh Tamás tűzoltóparancsnok mondott köszöntőt, méltatva az elődök munkáját, majd Balog László, a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság és az ÖTE elnöke bemutatta a helyi tűzoltóság történetét feldolgozó kiadványt. A településen a második világháborútól való félelem hatására hozták létre a szervezett tűzoltóságot, ami azóta is működik.
– 1940. novemberében 27 fővel alakult meg a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltótestület. A község Szeremi Ferencet nevezte ki tűzoltó parancsnoknak, aki ezt a tisztséget 1943-ig látta el. A község vezetése támogatta a tűzoltóság működését: új tűzoltó szertárat építettek tömlőszárító toronnyal, tömlőket és egyéb szakfelszereléseket vásároltak. Egyenruhát varrattak a lánglovagoknak, akik egyéni védőfelszerelésként sisakot, mentőövet és tűzoltóbaltát is kaptak, valamint többen közülük tanfolyamon vehettek részt. A megalakulás utáni években egy nagyobb tűzeset fordult elő, amikor leégett a téglagyár. A tűzoltók sikeresen avatkoztak be, a gépházat és a benne lévő gépeket sikerült megóvni – olvasható a könyvben, mely fényképekkel illusztrálva részletesen ismerteti a tűzoltóság fejlődését, működését, külföldi kapcsolatait, közösségi eseményeit, a helyi közéletben betöltött szerepét a kezdetektől egészen napjainkig. A kiadvány letölthető a város honlapjáról.
Több mint 3000 riasztás kaptak 2005 óta
Balog László kiemelte: 2005-ben az Önkormányzati Tűzoltóság létrejöttével új időszámítás kezdődött. Négy település – Jászapáti, Jászkisér, Jászladány és Tiszasüly – védelmét látják el. 2005. január elseje és 2024. december 31-e között összesen 3116 riasztást kaptak a jászkiséri tűzoltók a négy településen. Ennek éves átlaga 116 alkalom.
– A kiadvány végén szerepel a mottónk, mely így szól: az önkéntes tűzoltók soraiba várjuk mindazokat, akik részt akarnak venni ebben a munkában, de minden egyéb támogatás, adomány is abban segít, hogy a tűzoltóság most és hosszú évtizedek múlva is teljesíteni tudja küldetését, melynek jelszava: „A bajban segítünk!” – zárta köszöntőjét Balog László.
Ők kaptak elismerést példás helytállásukért, szolgálatukért
Az ünnepségen a védett települések képviselői szalagot kötöttek a csapatzászlóra.
Megható volt a jubileumi kitüntetések, elismerések átadása:
- Vajkó Jánosné és Balog László 30 éves Szolgálatért Érmet vehetett át,
- Vajkó János 50 éves Szolgálatért Érem elismerésben részesült.
- Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke Balogh Tamás részére 20 éves tűzoltóparancsnoki munkája elismeréseként Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettet adományozott.
- Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetség Vajkó Jánosnénak az ÖTOSZ Érdemkereszt, Polgári Tagozat Arany Fokozat kitüntetést adományozta.
A jubileumi ünnepség Váradi László zongoraművész, Jászkisér díszpolgára előadásával folytatódott, majd vacsora, kötetlen beszélgetés és az Origo-M közreműködésével zenés-táncos est zárta a rendezvényt.
