október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítenek a bajban

1 órája

Faliképet avattak, könyvet adtak ki: így ünnepelték a kettős jubileumot a jászkiséri tűzoltók – galériával

Címkék#kiadvány#falikép#jubileum#tűzoltóság#Riasztás

Különleges falikép díszíti a jászkiséri tűzoltólaktanya falát. Az alkotás a Jászkiséri Tűzoltóság kettős évfordulójára készült el: 85 éve alakult meg a helyi önkéntes tűzoltótestület, 20 évvel ezelőtt pedig létrehozták a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóságot. A jubileumi év alkalmából jelent meg a Jászkiséri Tűzoltóság története című kiadvány, melyet nemrég ünnepélyes keretek között mutattak be.

Illés Anita

Nagyszabású ünnepséget tartottak a közelmúltban a Jászkiséri Tűzoltóság kettős jubileuma alkalmából. A meghívott vendégeket a Kiskör út 7. szám alatt található tűzoltólaktanya épületében fogadták a lánglovagok. A létesítmény bemutatását követően felavatták Héjja Eszter alkotását, a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóránt ábrázoló faliképet, mely a laktanya falát díszíti. 

Kettős jubileumot ünnepelt a Jászkiséri Tűzoltóság.
A Jászkiséri Tűzoltóság kettős jubileuma alkalmából rendeztek ünnepséget a művelődési házban. A rendezvényen köszöntötték a lánglovagokat, akik a bajban mindig segítenek
Fotó: Pesti József

85 éve szolgálja a település biztonságát a Jászkiséri Tűzoltóság 

Az ünnepség a művelődési házban folytatódott. Elsőként Balogh Tamás tűzoltóparancsnok mondott köszöntőt, méltatva az elődök munkáját, majd Balog László, a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság és az ÖTE elnöke bemutatta a helyi tűzoltóság történetét feldolgozó kiadványt. A településen a második világháborútól való félelem hatására hozták létre a szervezett tűzoltóságot, ami azóta is működik. 

– 1940. novemberében 27 fővel alakult meg a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltótestület. A község Szeremi Ferencet nevezte ki tűzoltó parancsnoknak, aki ezt a tisztséget 1943-ig látta el. A község vezetése támogatta a tűzoltóság működését: új tűzoltó szertárat építettek tömlőszárító toronnyal, tömlőket és egyéb szakfelszereléseket vásároltak. Egyenruhát varrattak a lánglovagoknak, akik egyéni védőfelszerelésként sisakot, mentőövet és tűzoltóbaltát is kaptak, valamint többen közülük tanfolyamon vehettek részt. A megalakulás utáni években egy nagyobb tűzeset fordult elő, amikor leégett a téglagyár. A tűzoltók sikeresen avatkoztak be, a gépházat és a benne lévő gépeket sikerült megóvni – olvasható a könyvben, mely fényképekkel illusztrálva részletesen ismerteti a tűzoltóság fejlődését, működését, külföldi kapcsolatait, közösségi eseményeit, a helyi közéletben betöltött szerepét a kezdetektől egészen napjainkig. A kiadvány letölthető a város honlapjáról.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Kettős jubileumot ünnepelt a Jászkiséri Tűzoltóság

Fotók: Pesti József

Több mint 3000 riasztás kaptak 2005 óta 

Balog László kiemelte: 2005-ben az Önkormányzati Tűzoltóság létrejöttével új időszámítás kezdődött. Négy település – Jászapáti, Jászkisér, Jászladány és Tiszasüly – védelmét látják el. 2005. január elseje és 2024. december 31-e között összesen 3116 riasztást kaptak a jászkiséri tűzoltók a négy településen. Ennek éves átlaga 116 alkalom. 

– A kiadvány végén szerepel a mottónk, mely így szól: az önkéntes tűzoltók soraiba várjuk mindazokat, akik részt akarnak venni ebben a munkában, de minden egyéb támogatás, adomány is abban segít, hogy a tűzoltóság most és hosszú évtizedek múlva is teljesíteni tudja küldetését, melynek jelszava: „A bajban segítünk!” – zárta köszöntőjét Balog László. 

85 éves a Jászkiséri Tűzoltóság.
Szent Flóriánt ábrázoló falikép díszíti a jászkiséri tűzoltólaktanya falát
Fotó: Pesti József

Ők kaptak elismerést példás helytállásukért, szolgálatukért 

Az ünnepségen a védett települések képviselői szalagot kötöttek a csapatzászlóra. 

Megható volt a jubileumi kitüntetések, elismerések átadása:

  • Vajkó Jánosné és Balog László 30 éves Szolgálatért Érmet vehetett át, 
  • Vajkó János 50 éves Szolgálatért Érem elismerésben részesült. 
  • Dobson Tibor, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke Balogh Tamás részére 20 éves tűzoltóparancsnoki munkája elismeréseként Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakettet adományozott. 
  • Az Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetség Vajkó Jánosnénak az ÖTOSZ Érdemkereszt, Polgári Tagozat Arany Fokozat kitüntetést adományozta.

A jubileumi ünnepség Váradi László zongoraművész, Jászkisér díszpolgára előadásával folytatódott, majd vacsora, kötetlen beszélgetés és az Origo-M közreműködésével zenés-táncos est zárta a rendezvényt. 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu