Faliképet avattak, könyvet adtak ki: így ünnepelték a kettős jubileumot a jászkiséri tűzoltók – galériával

Nagyszabású ünnepséget tartottak a közelmúltban a Jászkiséri Tűzoltóság kettős jubileuma alkalmából. A meghívott vendégeket a Kiskör út 7. szám alatt található tűzoltólaktanya épületében fogadták a lánglovagok. A létesítmény bemutatását követően felavatták Héjja Eszter alkotását, a tűzoltók védőszentjét, Szent Flóránt ábrázoló faliképet, mely a laktanya falát díszíti.

Fotó: Pesti József

85 éve szolgálja a település biztonságát a Jászkiséri Tűzoltóság

Az ünnepség a művelődési házban folytatódott. Elsőként Balogh Tamás tűzoltóparancsnok mondott köszöntőt, méltatva az elődök munkáját, majd Balog László, a Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság és az ÖTE elnöke bemutatta a helyi tűzoltóság történetét feldolgozó kiadványt. A településen a második világháborútól való félelem hatására hozták létre a szervezett tűzoltóságot, ami azóta is működik.

– 1940. novemberében 27 fővel alakult meg a Jászkiséri Önkéntes Tűzoltótestület. A község Szeremi Ferencet nevezte ki tűzoltó parancsnoknak, aki ezt a tisztséget 1943-ig látta el. A község vezetése támogatta a tűzoltóság működését: új tűzoltó szertárat építettek tömlőszárító toronnyal, tömlőket és egyéb szakfelszereléseket vásároltak. Egyenruhát varrattak a lánglovagoknak, akik egyéni védőfelszerelésként sisakot, mentőövet és tűzoltóbaltát is kaptak, valamint többen közülük tanfolyamon vehettek részt. A megalakulás utáni években egy nagyobb tűzeset fordult elő, amikor leégett a téglagyár. A tűzoltók sikeresen avatkoztak be, a gépházat és a benne lévő gépeket sikerült megóvni – olvasható a könyvben, mely fényképekkel illusztrálva részletesen ismerteti a tűzoltóság fejlődését, működését, külföldi kapcsolatait, közösségi eseményeit, a helyi közéletben betöltött szerepét a kezdetektől egészen napjainkig. A kiadvány letölthető a város honlapjáról.