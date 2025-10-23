október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

57 perce

Boszorkányságok és történelmi időutazás várja a jászkunságiakat ezen a hétvégén

Címkék#szolnoki vasútmodell#motorsport#RepTár Repülőmúzeum#Várkapu Látogatóközpont

Elkezdődött az őszi szünet, az elkövetkező napokban számos program várja a diákokat. Természetesen a felnőttek számára is szórakoztató lehet az a sok program, amit az előttünk álló hétvége kínál. Szemezgettünk a jászkunsági programokból.

Rimóczi Ágnes

Cikkünkben a jászkunsági programokból adunk ízelítőt. Boszorkányos kvízek, várkapus játékok, driftshow, esetleg egy kis környezetszépítés, végül egy orgonakoncert? Akár mindegyiken részt vehetnek olvasóink ezen a hétvégén.

jászkunsági programok
A jászkunsági programok keretében különlegesség nyílik. Október 24-től várja a nagyközönséget a „NEFAG Fénypark – A Fényállatok Parkja”
Fotó: Mészáros János

Október 24. – Száguldás, fénypark és boszorkányságok csalogatnak

KUNMADARAS Izgalom, sebesség és látványos autós driftshow várja az érdeklődőket a kunmadarasi reptéren, ahol immár harmadik alkalommal rendezik meg a Drift Over Fest című eseményt, melyre délelőtt kilenc órától várják az érdeklődőket. Ez a nap a drift kultúra szerelmeseinek és a motorsport kedvelőinek igazi ünnepe, ahol profi versenyzők és lelkes amatőrök mutatják meg tudásukat a tandembarát, de technikás pályán. A fesztiválon több driftverseny, bemutató és közönségtalálkozó színesíti a programot, emellett autós tuning- és motorsport kiállítással, gasztronómiai standokkal, valamint családi programokkal is készülnek a szervezők. 

SZOLNOK Boszorkányos őszi szünet várja a diákokat (és persze a felnőtteket is) a RepTárban, az őszi szünet minden napján délelőtt tíz és este hat óra között. A meglévő élményelemek mellett, amely a Pilótapont, 4D Mozi, MiG-29 szimulátor és 3D karika, további programok várják a kirándulókat. A belépőjegy mellé egy boszorkányos kvízt kapnak a látogatók, amelynek kitöltésével a RepTár területe bebarangolható (sorsolás: november 4.). Színezőkkel és kavicsfestéssel várja a gyermekeket a BosziKuckó. Emellett díjmentes 30 perces tárlatvezetések indulnak az őszi szünet minden napján 11:30 és 15:00 órakor az egyéni látogatók számára. Újdonságként idén megnyílik a különleges Szelfi Sarok, ahol boszorkánysapkákban és különféle vidám fejfedőkben készíthetünk fényképeket magunkról, családunkról és barátainkról. Az esemény a RepTárba váltott belépővel látogatható.

Tiszta erdő, tiszta móka – a Szolnoki ZöldErő csapata közösségi szemétszedésre várja a környezetükért tenni akaró szolnokiakat a Széchenyi Parkerdőben. A Széchenyi Parkerdő leggyakrabban látogatott helyeit – a játszóteret, pihenőhelyeket és parkolókat – járják be együtt, és gyűjtik össze a nem oda való hulladékot. Egy kis séta, egy kis munka, sok jókedv! Időpont: péntek 14: óra. Találkozó: NEFAG játszótér parkolója.

Október 24-től minden nap délután öt és este kilenc óra között várja a nagyközönséget a „NEFAG Fénypark – A Fényállatok Parkja”. A fák között fényállatok és fényútvonalak rajzolódnak ki: rókák, szarvasok, oroszlánok és medvék ragyogó installációi várják a látogatókat – a természet tiszteletben tartásával, esti sétára hangolva. Több mint 200 000 izzó, hat kilométer fényfüzér alakítja a Bagolyvár Vadasparkot varázslatos esti látványvilággá.

A VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket az immár hagyományos Szolnoki Vasútmodell kiállításra a VOKE Csomóponti Művelődési Központ három szintjén (Jubileum tér 1/a.). Pénteken délelőtt kilenctől este hatig tart nyitva az esemény kapuja.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

Október 25. – ezen a napon akár lovagnak érezhetjük magunkat

JÁSZBERÉNY Szombaton újra kinyit a Jászberényi Képregény- és Játékbörze! Több ezer magyar és angol nyelvű képregény, manga, fantasy és sci-fi könyv, rengeteg Lego, FunkoPop, Star Wars figura és anime relikvia várja az érdeklődőket délelőtt tíz és délután négy óra között az Ifjúsági Házban. A belépés ingyenes, az első 50 olvasni tudó gyermek ajándék képregényt kap.

KUNMADARAS Folytatódik a Drift Over Fest kunmadarasi reptéren. A programok délelőtt kilenc órától várják az érdeklődőket.

SZOLNOK Az első Várkapus Játékokon igazi időutazás vár mindenkire szombaton délelőtt tíz és délután öt óra között. Hagyományőrző Családi Napot rendeznek a Szolnoki Vár felszabadulásának emlékére. A történelmi idők fegyverei, használati tárgyai és mindennapjai mellett, török és magyar hagyományőrzők mutatják be a korszak izgalmas világát. A résztvevők betekintést nyerhetnek a török kávézás, a talizmánkészítés és a miniatúrafestés titkaiba, miközben patkóemelés, íjászkodás és harci bemutatók színesítik a napot.

A Szolnoki Vasútmodell kiállítás szervezői és kiállítói délelőtt kilenc és este hat között várja az érdeklődőket a VOKE Csomóponti Művelődési Központban.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS Különleges zenei időutazásra hívják az érdeklődőket szombaton 18 órától a törökszentmiklósi Római Katolikus Főtemplomban. A „Rieger-orgonánk titkai” című koncerten Balasi Barnabás orgonaművész kalauzolja a közönséget a német romantika világába – méghozzá a város 1899-ben készült, lenyűgöző Rieger-orgonájának hangján.

Az est során a hallgatók nem csupán a zenében gyönyörködhetnek, hanem betekintést is nyerhetnek a hangszer történetébe, különleges hangzásvilágába és működésébe. A program igazi zenei csemege mindazok számára, akik szeretik a klasszikus zenét, az orgonamuzsikát, vagy egyszerűen csak kíváncsiak Törökszentmiklós egyik legértékesebb kulturális kincsének titkaira. A belépés díjtalan.

Október 26. – még vasárnapra is jut jászkunsági program

SZOLNOK A Szolnoki Vasútmodell kiállítás szervezői és kiállítói délelőtt kilenc és délután négy óra között várja az érdeklődőket a VOKE Csomóponti Művelődési Központban.

Még nem értek véget a Múzeumok Őszi Fesztiválja szolnoki programjai. A napokban nyílt, Egység/Kétség című kiállítás keretében október 26-án játékos őszi szünetelőre hívják a családokat a Szolnoki galériában. A program ingyenes.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu