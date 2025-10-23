Boszorkányságok és történelmi időutazás várja a jászkunságiakat ezen a hétvégén

Cikkünkben a jászkunsági programokból adunk ízelítőt. Boszorkányos kvízek, várkapus játékok, driftshow, esetleg egy kis környezetszépítés, végül egy orgonakoncert? Akár mindegyiken részt vehetnek olvasóink ezen a hétvégén.

A jászkunsági programok keretében különlegesség nyílik. Október 24-től várja a nagyközönséget a „NEFAG Fénypark – A Fényállatok Parkja”

Fotó: Mészáros János

Október 24. – Száguldás, fénypark és boszorkányságok csalogatnak

KUNMADARAS Izgalom, sebesség és látványos autós driftshow várja az érdeklődőket a kunmadarasi reptéren, ahol immár harmadik alkalommal rendezik meg a Drift Over Fest című eseményt, melyre délelőtt kilenc órától várják az érdeklődőket. Ez a nap a drift kultúra szerelmeseinek és a motorsport kedvelőinek igazi ünnepe, ahol profi versenyzők és lelkes amatőrök mutatják meg tudásukat a tandembarát, de technikás pályán. A fesztiválon több driftverseny, bemutató és közönségtalálkozó színesíti a programot, emellett autós tuning- és motorsport kiállítással, gasztronómiai standokkal, valamint családi programokkal is készülnek a szervezők.

SZOLNOK Boszorkányos őszi szünet várja a diákokat (és persze a felnőtteket is) a RepTárban, az őszi szünet minden napján délelőtt tíz és este hat óra között. A meglévő élményelemek mellett, amely a Pilótapont, 4D Mozi, MiG-29 szimulátor és 3D karika, további programok várják a kirándulókat. A belépőjegy mellé egy boszorkányos kvízt kapnak a látogatók, amelynek kitöltésével a RepTár területe bebarangolható (sorsolás: november 4.). Színezőkkel és kavicsfestéssel várja a gyermekeket a BosziKuckó. Emellett díjmentes 30 perces tárlatvezetések indulnak az őszi szünet minden napján 11:30 és 15:00 órakor az egyéni látogatók számára. Újdonságként idén megnyílik a különleges Szelfi Sarok, ahol boszorkánysapkákban és különféle vidám fejfedőkben készíthetünk fényképeket magunkról, családunkról és barátainkról. Az esemény a RepTárba váltott belépővel látogatható.

Tiszta erdő, tiszta móka – a Szolnoki ZöldErő csapata közösségi szemétszedésre várja a környezetükért tenni akaró szolnokiakat a Széchenyi Parkerdőben. A Széchenyi Parkerdő leggyakrabban látogatott helyeit – a játszóteret, pihenőhelyeket és parkolókat – járják be együtt, és gyűjtik össze a nem oda való hulladékot. Egy kis séta, egy kis munka, sok jókedv! Időpont: péntek 14: óra. Találkozó: NEFAG játszótér parkolója.