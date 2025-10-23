52 perce
Boszorkányságok és történelmi időutazás várja a jászkunságiakat ezen a hétvégén
Elkezdődött az őszi szünet, az elkövetkező napokban számos program várja a diákokat. Természetesen a felnőttek számára is szórakoztató lehet az a sok program, amit az előttünk álló hétvége kínál. Szemezgettünk a jászkunsági programokból.
Cikkünkben a jászkunsági programokból adunk ízelítőt. Boszorkányos kvízek, várkapus játékok, driftshow, esetleg egy kis környezetszépítés, végül egy orgonakoncert? Akár mindegyiken részt vehetnek olvasóink ezen a hétvégén.
Október 24. – Száguldás, fénypark és boszorkányságok csalogatnak
KUNMADARAS Izgalom, sebesség és látványos autós driftshow várja az érdeklődőket a kunmadarasi reptéren, ahol immár harmadik alkalommal rendezik meg a Drift Over Fest című eseményt, melyre délelőtt kilenc órától várják az érdeklődőket. Ez a nap a drift kultúra szerelmeseinek és a motorsport kedvelőinek igazi ünnepe, ahol profi versenyzők és lelkes amatőrök mutatják meg tudásukat a tandembarát, de technikás pályán. A fesztiválon több driftverseny, bemutató és közönségtalálkozó színesíti a programot, emellett autós tuning- és motorsport kiállítással, gasztronómiai standokkal, valamint családi programokkal is készülnek a szervezők.
SZOLNOK Boszorkányos őszi szünet várja a diákokat (és persze a felnőtteket is) a RepTárban, az őszi szünet minden napján délelőtt tíz és este hat óra között. A meglévő élményelemek mellett, amely a Pilótapont, 4D Mozi, MiG-29 szimulátor és 3D karika, további programok várják a kirándulókat. A belépőjegy mellé egy boszorkányos kvízt kapnak a látogatók, amelynek kitöltésével a RepTár területe bebarangolható (sorsolás: november 4.). Színezőkkel és kavicsfestéssel várja a gyermekeket a BosziKuckó. Emellett díjmentes 30 perces tárlatvezetések indulnak az őszi szünet minden napján 11:30 és 15:00 órakor az egyéni látogatók számára. Újdonságként idén megnyílik a különleges Szelfi Sarok, ahol boszorkánysapkákban és különféle vidám fejfedőkben készíthetünk fényképeket magunkról, családunkról és barátainkról. Az esemény a RepTárba váltott belépővel látogatható.
Tiszta erdő, tiszta móka – a Szolnoki ZöldErő csapata közösségi szemétszedésre várja a környezetükért tenni akaró szolnokiakat a Széchenyi Parkerdőben. A Széchenyi Parkerdő leggyakrabban látogatott helyeit – a játszóteret, pihenőhelyeket és parkolókat – járják be együtt, és gyűjtik össze a nem oda való hulladékot. Egy kis séta, egy kis munka, sok jókedv! Időpont: péntek 14: óra. Találkozó: NEFAG játszótér parkolója.
Október 24-től minden nap délután öt és este kilenc óra között várja a nagyközönséget a „NEFAG Fénypark – A Fényállatok Parkja”. A fák között fényállatok és fényútvonalak rajzolódnak ki: rókák, szarvasok, oroszlánok és medvék ragyogó installációi várják a látogatókat – a természet tiszteletben tartásával, esti sétára hangolva. Több mint 200 000 izzó, hat kilométer fényfüzér alakítja a Bagolyvár Vadasparkot varázslatos esti látványvilággá.
A VOKE Szolnoki Vasútmodellező Klub péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket az immár hagyományos Szolnoki Vasútmodell kiállításra a VOKE Csomóponti Művelődési Központ három szintjén (Jubileum tér 1/a.). Pénteken délelőtt kilenctől este hatig tart nyitva az esemény kapuja.
Október 25. – ezen a napon akár lovagnak érezhetjük magunkat
JÁSZBERÉNY Szombaton újra kinyit a Jászberényi Képregény- és Játékbörze! Több ezer magyar és angol nyelvű képregény, manga, fantasy és sci-fi könyv, rengeteg Lego, FunkoPop, Star Wars figura és anime relikvia várja az érdeklődőket délelőtt tíz és délután négy óra között az Ifjúsági Házban. A belépés ingyenes, az első 50 olvasni tudó gyermek ajándék képregényt kap.
KUNMADARAS Folytatódik a Drift Over Fest kunmadarasi reptéren. A programok délelőtt kilenc órától várják az érdeklődőket.
SZOLNOK Az első Várkapus Játékokon igazi időutazás vár mindenkire szombaton délelőtt tíz és délután öt óra között. Hagyományőrző Családi Napot rendeznek a Szolnoki Vár felszabadulásának emlékére. A történelmi idők fegyverei, használati tárgyai és mindennapjai mellett, török és magyar hagyományőrzők mutatják be a korszak izgalmas világát. A résztvevők betekintést nyerhetnek a török kávézás, a talizmánkészítés és a miniatúrafestés titkaiba, miközben patkóemelés, íjászkodás és harci bemutatók színesítik a napot.
A Szolnoki Vasútmodell kiállítás szervezői és kiállítói délelőtt kilenc és este hat között várja az érdeklődőket a VOKE Csomóponti Művelődési Központban.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS Különleges zenei időutazásra hívják az érdeklődőket szombaton 18 órától a törökszentmiklósi Római Katolikus Főtemplomban. A „Rieger-orgonánk titkai” című koncerten Balasi Barnabás orgonaművész kalauzolja a közönséget a német romantika világába – méghozzá a város 1899-ben készült, lenyűgöző Rieger-orgonájának hangján.
Az est során a hallgatók nem csupán a zenében gyönyörködhetnek, hanem betekintést is nyerhetnek a hangszer történetébe, különleges hangzásvilágába és működésébe. A program igazi zenei csemege mindazok számára, akik szeretik a klasszikus zenét, az orgonamuzsikát, vagy egyszerűen csak kíváncsiak Törökszentmiklós egyik legértékesebb kulturális kincsének titkaira. A belépés díjtalan.
Október 26. – még vasárnapra is jut jászkunsági program
SZOLNOK A Szolnoki Vasútmodell kiállítás szervezői és kiállítói délelőtt kilenc és délután négy óra között várja az érdeklődőket a VOKE Csomóponti Művelődési Központban.
Még nem értek véget a Múzeumok Őszi Fesztiválja szolnoki programjai. A napokban nyílt, Egység/Kétség című kiállítás keretében október 26-án játékos őszi szünetelőre hívják a családokat a Szolnoki galériában. A program ingyenes.
