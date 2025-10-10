2 órája
Szüret, dunsztolás, mulatság – a dolgos hétköznapok után jöhet a hétvégi pihenés és a szórakozás
A szüret és a befőzés kerül középpontba ezen a hétvégén a Jászkunságban. A programok is erről szólnak, a munka után jöhet a jól megérdemelt pihenés. Vagy a kettő együtt? Akár úgy is. Mindenki eldöntheti, számára hogyan a legjobb. Egy biztos: a jászkunsági programok kavalkádja kiváló lehetőséget teremt mindehhez ezen az októberi hétvégén.
Változatos a hétvégi jászkunsági programok listája, az elkövetkező napokban sokféle programból válogathatunk. Középpontban lesz a szüret, a téli befőzés és spájzolás, és a természetvédelem is fontos szerepet kap. Mutatjuk a kínálatot.
Október 10. – így kezdődnek a jászkunsági programok
SZOLNOK A Szolnoki kalendárium keretében tart előadást Vincze János Farkas levéltáros a Verseghy Könyvtárban. Szőlőszüret a szandai szőlőben, amiről a 19. századi szüretkezdetek árulkodnak – ez lesz a címe a délután fél ötkor kezdődő programnak.
TÚRKEVE Pénteken kezdődik a Horgászati, Vadászati és Természetvédelmi Kiállítás és Vásár (HOVATE). A napi programban a fürdő, apartmanok területén a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság várja az érdeklődőket este hattól. Esti-éjjeli lámpázással egybekötött lepkebemutató a befogott fajok meghatározásával – ez lesz a program.
ÚJSZÁSZ Dr. Karancsi Zoltán előadását hallgathatják meg az érdeklődők pénteken délután négy órától a művelődési központban. Az előadás címe: Az örök tavasz szigetei – Madeira és Porto Santo.
Október 11. – vadak, halak és szüreti hangulat
ABONY Az I. Abonyi Szüreti Lovas Felvonulásra invitálják az érdeklődőket október 11-én a Vásártérre. A szervezők kérik a résztvevőket, hogy népviseletben és díszes fogatokkal érkezzenek. Gyülekező: 8 órától, indulás: 10 órakor. A jó hangulatról Tóth Dániel és Ézsiás Bence gondoskodik.
JÁSZÁROKSZÁLLÁS Az I. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségek Fesztiváljára várják az érdeklődőket a városközpontban délelőtt tíz és délután öt óra között. A résztvevők felfedezhetik a vármegye értékeit és kincseit: hungarikumok, gasztoudvar, színes színpadi produkciók, családi és gyermekprogramok, kézműves vásár és civil standok várják az érdeklődőket.
KARCAG Traktoros ügyességi versenyt rendeznek a településen délelőtt kilenc órától az Erzsébet-ligetben. A versenyt zártpályás, gyepes területen rendezik meg. A kijelölt pályát, a megadott haladási iránynak megfelelően, a bójákon elhelyezett labdák leütése nélkül, a legrövidebb idő alatt kell teljesíteni. Verseny kategóriák: 1. kategória: 120 LE alatti, 2. kategória: 120 LE feletti.
MEZŐTÚR Hüllőkiállítást tekinthetnek meg az érdeklődők szombaton délután három és öt óra között a közösségi házban.
SZOLNOK Történelmi előadás a Verseghy Könyvtárban. Várják az érdeklődőket szombaton 15 órakor a Verseghy Ferenc Könyvtárba, ahol Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész tart előadást A nagyhatalmak és Magyarország a 20. században címmel. Az esemény során a résztvevők átfogó képet kaphatnak arról, hogyan alakították a 20. század nagyhatalmi döntései Magyarország sorsát, és milyen történelmi fordulatok vezettek a jelenkorhoz. Az előadás nemcsak a történelem iránt érdeklődőknek kínál értékes ismereteket, hanem mindenkinek, aki szeretné jobban megérteni hazánk helyét a világpolitikában. A rendezvényre a belépés díjtalan.
TÖRÖKSZENTMIKLÓS Családi napot tartanak a Szem-Ma tanyán (Szolnoki út 19.) szombaton délelőtt tíz és déután öt óra között. Lovaglás, hintózás, arcfestés, kézművesség, kutyás bemutató, ugrálóvár, hajfonás várja az érdeklődőket. Büfé egész nap: kemencés csülök, marhalábszár pörkölt, bubble waffle. A proram keretében tombolahúzás is lesz (értékes nyereményekkel). A látogatás ingyenes!
TÚRKEVE A Korda Sándor Filmszínházban folytatódik a HOVATE programja. Délelőtt tíztől gyülekeznek a résztvevők, majd indulnak terepre a következő programokra: térképezéssel és természetesség méréssel egybekötött terepi foglalkozás kicsiknek és nagyoknak egyaránt; rovarászat, ismerkedés rovarászati gyűjtőmódszerekkel és fajmeghatározás; valamint a helyi madárvilág felfedezése. Mindeközben a filmszínház épületében kiállítások, műsorok, előadások és kísérő programok várják az érdeklődőket.
Október 12. – főszerepben a méz, így dunsztolnak Szolnokon
SZOLNOK Mézes élmények, családi kikapcsolódás és helyi finomságok – ezek várják az érdeklődőket a Dunszton. Aki szereti a házi ízeket, a friss termelői portékákat és a színes kulturális programokat, az mindenképpen látogasson el október 12-én vasárnap az Aba-Novák Agóra előtti térre. A hagyományos esemény főszereplője idén a méz. Mézes kóstoló és méhészeti érdekességek mellett a gyerekeket népi játszótér, a felnőtteket népzene szórakoztatja, kézműves árusok és helyi termelők kínálják portékáikat. Díszvendég: Nagykörű. Szabadtéri programok: traktoros városnézés (indulás: a Baross út Agóra felőli oldaláról), bemutatkozik a rákóczifalvai Macimúzeum, Ring István, a Kackiás Verklis régi idők dallamaival szórakoztatja a nagyérdeműt. Reggel nyolc és délután egy óra között várják az érdeklődőket.
