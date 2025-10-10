Szüret, dunsztolás, mulatság – a dolgos hétköznapok után jöhet a hétvégi pihenés és a szórakozás

Változatos a hétvégi jászkunsági programok listája, az elkövetkező napokban sokféle programból válogathatunk. Középpontban lesz a szüret, a téli befőzés és spájzolás, és a természetvédelem is fontos szerepet kap. Mutatjuk a kínálatot.

Fotó: Kiss János

Október 10. – így kezdődnek a jászkunsági programok

SZOLNOK A Szolnoki kalendárium keretében tart előadást Vincze János Farkas levéltáros a Verseghy Könyvtárban. Szőlőszüret a szandai szőlőben, amiről a 19. századi szüretkezdetek árulkodnak – ez lesz a címe a délután fél ötkor kezdődő programnak.

TÚRKEVE Pénteken kezdődik a Horgászati, Vadászati és Természetvédelmi Kiállítás és Vásár (HOVATE). A napi programban a fürdő, apartmanok területén a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság várja az érdeklődőket este hattól. Esti-éjjeli lámpázással egybekötött lepkebemutató a befogott fajok meghatározásával – ez lesz a program.

ÚJSZÁSZ Dr. Karancsi Zoltán előadását hallgathatják meg az érdeklődők pénteken délután négy órától a művelődési központban. Az előadás címe: Az örök tavasz szigetei – Madeira és Porto Santo.

Október 11. – vadak, halak és szüreti hangulat

ABONY Az I. Abonyi Szüreti Lovas Felvonulásra invitálják az érdeklődőket október 11-én a Vásártérre. A szervezők kérik a résztvevőket, hogy népviseletben és díszes fogatokkal érkezzenek. Gyülekező: 8 órától, indulás: 10 órakor. A jó hangulatról Tóth Dániel és Ézsiás Bence gondoskodik.

JÁSZÁROKSZÁLLÁS Az I. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Civil Közösségek Fesztiváljára várják az érdeklődőket a városközpontban délelőtt tíz és délután öt óra között. A résztvevők felfedezhetik a vármegye értékeit és kincseit: hungarikumok, gasztoudvar, színes színpadi produkciók, családi és gyermekprogramok, kézműves vásár és civil standok várják az érdeklődőket.

KARCAG Traktoros ügyességi versenyt rendeznek a településen délelőtt kilenc órától az Erzsébet-ligetben. A versenyt zártpályás, gyepes területen rendezik meg. A kijelölt pályát, a megadott haladási iránynak megfelelően, a bójákon elhelyezett labdák leütése nélkül, a legrövidebb idő alatt kell teljesíteni. Verseny kategóriák: 1. kategória: 120 LE alatti, 2. kategória: 120 LE feletti.