Sétáljunk és túrázzunk a kellemes őszi napsütésben! A szabadba csábítanak a jászkunsági programok a hétvégén

Változatos kínálatot sorakoztatnak a jászkunsági programok erre a hétvégére. Több településen kirándulásra, túrára invitálják az érdeklődőket, de a gasztronómia is a középpontba kerül. Nagykörűben Nagy Befőzés lesz, Szolnokon nyárbúcsúztató sörfesztivál várja a kikapcsolódni vágyókat. És a programok sora még hosszú! Íme, mutatjuk!

Séta az arborétumban, séta kutyákkal és séta mosolyogva. Ezen a hétvégén lesz alkalom mozgásra. A szabadba csábítanak a jászkunsági programok

Forrás: Szoljon.hu Archív / Illusztráció

Október 3. – mosolyra fakasztanak a pénteki séták

ABONY Délután három és este hét óra között várják az érdeklődőket a III. Abonyi Termelői- és Gasztropiacra a Civil Ház udvarán. A kínálat bőséges lesz.

JÁSZBERÉNY Idén már másodszor csatlakozik Jászberény a Mosolygós Magyarokért Mozgalomhoz, így újra felkerül a város a Mosoly térképre. Pénteken délelőtt tíz és dél között várják az érdeklődőket Mosoly sétára. Találkozó: 10 órakor a Conselve parkban. A résztvevők útközben Mosoly kártyát osztanak a járókelőknek, meglátogatják a piacot és néhány közintézménybe is visznek egy kis mosolyt.

SZOLNOK Az Állatok Világnapja alkalmából kutyás sétára várja az állatbarátokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség pénteken délután öt órától. A séta útvonala: Kossuth tér - Szapáry út - Tiszavirág gyaloghíd ártér. Utóbbi helyszínen 17.45-től kutyás bemutatók kezdődnek, lehet barátkozni az állatokkal is.

TISZAKÜRT Idősek világnapi sétát rendeznek a Tiszakürti Arborétumban. Délelőtt tíz és tizenegy óra között vezetett túrán vehetnek részt a nyugdíjas, szép korúak. Ebben az időszakban már az arborétum is az ősz festői színeiben kezd pompázni, ezért különösen látványos. A belépődíj kedvezményes, a csoportvezetés ingyenes.

Október 4. – befőznek, söröznek és állatokat simogatnak

BESENYSZÖG Szombaton rendezik meg a hagyományos őszi túranapot a településen. A jelentkezők már reggel nyolctól gyülekeznek a Vehiculum Házban, a túra (három távban) tíz órakor indul. A kirándulás végén ebéd várja a résztvevőket.

JÁSZBERÉNY Október 4-én 18 órától az Ifjúsági Házban egy felejthetetlen est vár ránk Koltai Róbert „Sose halok meg?” című önálló estjével! Vidám, zenés, sztorizós műsor, ahol a Jászai-díjas színművész versekkel, dalokkal, történetekkel és paródiákkal szórakoztatja a közönséget. Jegyek elővételben és a helyszínen is váthatók.

NAGYKÖRŰ Idén is várják a vendégeket az ősz legnagyobb rendezvényére Nagykörűbe! Szombaton rendezik meg a Nagy befőzést. Lesz eszem-iszom, nagy bevásárlás, zenés szórakozás a helyi termékek bűvöletében. Délelőtt tíz órakor ünnepélyes megnyitóval és terményáldással indul a program a piactéren, ettől kezdve változatos, szórakoztató események várják a látogatókat. A környékbeli utcákban nyitott portákon találnak meglepetéseket, helyi különlegességeket az érdeklődők. A Tájházban este nyolctól zenés mulatság, karaoke-koncert szórakoztatja a vendégeket.