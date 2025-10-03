október 3., péntek

Használjuk ki a jó időt!

1 órája

Sétáljunk és túrázzunk a kellemes őszi napsütésben! A szabadba csábítanak a jászkunsági programok a hétvégén

Hulladékudvar Roadshow és Sörfesztivál lesz Szolnokon, a Nagy Befőzést rendezik meg Nagykörűben és számos állatos program is várja az érdeklődőket vármegyeszerte. A szabadba csábítanak a jászkunsági programok a hétvégén. Érdemes lesz útnak indulni!

Rimóczi Ágnes

Változatos kínálatot sorakoztatnak a jászkunsági programok erre a hétvégére. Több településen kirándulásra, túrára invitálják az érdeklődőket, de a gasztronómia is a középpontba kerül. Nagykörűben Nagy Befőzés lesz, Szolnokon nyárbúcsúztató sörfesztivál várja a kikapcsolódni vágyókat. És a programok sora még hosszú! Íme, mutatjuk!

Séta az arborétumban, séta kutyákkal és séta mosolyogva. Ezen a hétvégén lesz alkalom mozgásra. A szabadba csábítanak a jászkunsági programok
Forrás: Szoljon.hu Archív / Illusztráció

Október 3. – mosolyra fakasztanak a pénteki séták 

ABONY Délután három és este hét óra között várják az érdeklődőket a III. Abonyi Termelői- és Gasztropiacra a Civil Ház udvarán. A kínálat bőséges lesz.

JÁSZBERÉNY Idén már másodszor csatlakozik Jászberény a Mosolygós Magyarokért Mozgalomhoz, így újra felkerül a város a Mosoly térképre. Pénteken délelőtt tíz és dél között várják az érdeklődőket Mosoly sétára. Találkozó: 10 órakor a Conselve parkban. A résztvevők útközben Mosoly kártyát osztanak a járókelőknek, meglátogatják a piacot és néhány közintézménybe is visznek egy kis mosolyt.

SZOLNOK  Az Állatok Világnapja alkalmából kutyás sétára várja az állatbarátokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség pénteken délután öt órától. A séta útvonala: Kossuth tér - Szapáry út - Tiszavirág gyaloghíd ártér. Utóbbi helyszínen 17.45-től kutyás bemutatók kezdődnek, lehet barátkozni az állatokkal is.

TISZAKÜRT Idősek világnapi sétát rendeznek a Tiszakürti Arborétumban. Délelőtt tíz és tizenegy óra között vezetett túrán vehetnek részt a nyugdíjas, szép korúak. Ebben az időszakban már az arborétum is az ősz festői színeiben kezd pompázni, ezért különösen látványos. A belépődíj kedvezményes, a csoportvezetés ingyenes.

Október 4. – befőznek, söröznek és állatokat simogatnak

BESENYSZÖG Szombaton rendezik meg a hagyományos őszi túranapot a településen. A jelentkezők már reggel nyolctól gyülekeznek a Vehiculum Házban, a túra (három távban) tíz órakor indul. A kirándulás végén ebéd várja a résztvevőket.

JÁSZBERÉNY Október 4-én 18 órától az Ifjúsági Házban egy felejthetetlen est vár ránk Koltai Róbert „Sose halok meg?” című önálló estjével! Vidám, zenés, sztorizós műsor, ahol a Jászai-díjas színművész versekkel, dalokkal, történetekkel és paródiákkal szórakoztatja a közönséget. Jegyek elővételben és a helyszínen is váthatók.

NAGYKÖRŰ Idén is várják a vendégeket az ősz legnagyobb rendezvényére Nagykörűbe! Szombaton rendezik meg a Nagy befőzést. Lesz eszem-iszom, nagy bevásárlás, zenés szórakozás a helyi termékek bűvöletében. Délelőtt tíz órakor ünnepélyes megnyitóval és terményáldással indul a program a piactéren, ettől kezdve változatos, szórakoztató események várják a látogatókat. A környékbeli utcákban nyitott portákon találnak meglepetéseket, helyi különlegességeket az érdeklődők. A Tájházban este nyolctól zenés mulatság, karaoke-koncert szórakoztatja a vendégeket.

SZOLNOK Az Európai Madármegfigyelő Napok keretében várják az érdeklődőket szombaton Cukorgyár ülepítő tavainak környékére reggel fél nyolctól. Madármegfigyelés és bemutató madárgyűrűzés (reggel nyolctól délután egyig) lesz a program. Találkozó: a tavak melletti gáton – természetesen a program végéig bármikor lehet csatlakozni. A program keretében egyébként ugyanezen a napon a kunszentmártoni Vekeri halastavaknál és Karcag-Kisújszállás közötti Kecskeri-víztározónál is várják a természetbarátokat.

Gyöngyöző tematikus játszóházba várják az érdeklődő gyerekeket szombaton délelőtt fél kilenctől a Napsugár Gyermekházban.

A NEFAG Zrt. Bagolyvár vadasparkja szeretettel vár minden állatbarátot szombaton az Állatok Világnapja alkalmából szervezett különleges programjaira délelőtt tíz órától. Állatos alkotóműhely, kutyás szarvasgomba keresési bemutató, látványetetések, póni csinosítás és kecskesétáltatás – ilyen és hasonló érdekes programokat kínálnak a szervezők az élményekkel teli napra. A programokon való részvétel a vadasparki belépőjegy megváltásával lehetséges. Az időjárás függvényében a programváltoztatás jogát fenntartják.

Szombaton rendezik meg az 5. SÖR-FESZT-IGYÁL elnevezésű baráti-családi pikniket az Ormos Imre Parkban. A rendezvényen több mint 100 féle sör, food truck finomságokkal, gyerekprogramokkal várják az érdeklődőket. Élőzene egész nap: 10-től Óperenciás Együttes, 16 órától Kis Zsuzsa szólóénekes, este hattól pedig a Vidám Partizán Duó lép fel. A szórakoztató esemény este kilencig tart.

A 15. Tallin-Alcsi Családi napra várják a térségben élő családokat szombaton az Ormos Imre Parkban. Zene, tánc, ugrálóvár, főzőverseny – ez lesz a program.

Október 4-én Szolnokra érkezik az országjáró Hulladékudvar Roadshow. Ez egy igazi családi nap lesz: játékok, edukatív programok, kvízek, workshopok és rengeteg élmény várja a kicsiket és nagyokat. A program délelőtt tíz és délután kettő óra között várja az érdeklődőket a Szolnoki Felső-Szandai réten található hulladékudvarban.

A Kiscsillag zenekar lép fel szombaton este nyolc órától a FLOW Music Clubban.

Október 5. – autós találkozóval zárulnak a jászkunsági programok

ABONY Vasárnap déltől rendezik meg az I. Abonyi Young- és Oldtimer Találkozót a város főterén, a Kossuth téren. A rendezvény ingyenes. Több kategóriában sorsolnak majd díjakat.

 

