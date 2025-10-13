16 perce
Ismerős? Nívós listán tűnt fel egy jászkunsági szálláshely neve – mutatjuk, melyik az!
Soha nem látott díjeső a hazai szálláshelyeknek. Összesen negyvenkettő magyarországi hotelt ismertek el a MICHELIN Guide első hazai szállodai válogatásában. Van közöttük jászkunsági szálláshely is.
Megvannak az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítések. A hotelek legértékesebb elismerésének, a szállodaipar Michelin-csillagának számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti. Közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel. Elismerést kapott egy jászkunsági szálláshely is.
A MICHELIN Guide magyarországi hotelkalauza összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Amint a Visit Hungary közleményéből kiderül: ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magasszintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének.
Ők kaptak Michelin-kulcsot
A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott.
Tizenegy kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak: Anantara New York Palace Budapest, Dorothea Hotel (Budapest), Hotel Clark Budapest, Kimpton Bem Budapest, Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest), Párisi Udvar Hotel Budapest, Verno House (Budapest), W Budapest, BOTANIQ Castle of Tura, Hotel Petit Bois (Balatonfüred), valamint Platán Manor (Tata).
Nívós listán a jászkunsági szálláshely
Huszonkilenc hazai szálloda szerepel továbbá a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között.
A listán ott van egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szálláshely, a Natur Lodge Tiszafüred is.
A fotókat nézve, megérdemelten.
Új szintre emeli a magyar turizmust
A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.
Ez az óriási elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik
– hangsúlyozta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.
