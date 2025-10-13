október 13., hétfő

Ismerős? Nívós listán tűnt fel egy jászkunsági szálláshely neve – mutatjuk, melyik az!

Soha nem látott díjeső a hazai szálláshelyeknek. Összesen negyvenkettő magyarországi hotelt ismertek el a MICHELIN Guide első hazai szállodai válogatásában. Van közöttük jászkunsági szálláshely is.

Megvannak az első hazai Michelin-kulcsos szállodai minősítések. A hotelek legértékesebb elismerésének, a szállodaipar Michelin-csillagának számító kulcsokat 13 kiválóság viselheti. Közülük ketten mindjárt két kulcsot érdemeltek ki, míg 29 hotel a Michelin által ajánlott helyszínek nívós listájára került fel. Elismerést kapott egy jászkunsági szálláshely is.

 A MICHELIN Guide magyarországi hotelkalauza összesen 42, kivételes élményt kínáló hazai szállodára hívja fel a figyelmet. Amint a Visit Hungary közleményéből kiderül: ez az eredmény régiós szinten is kiemelkedő, egyúttal magasszintű elismerése a hazai szállodaszektor fejlődésének.  

Ők kaptak Michelin-kulcsot

A Four Seasons Hotel Gresham Palace és a Matild Palace, a Luxury Collection Hotel (Budapest) kétkulcsos minősítést kapott.

Tizenegy kiváló hotel pedig egykulcsos minősítést tudhat magáénak: Anantara New York Palace Budapest, Dorothea Hotel (Budapest), Hotel Clark Budapest, Kimpton Bem Budapest, Kozmo Hotel Suites & Spa (Budapest), Párisi Udvar Hotel Budapest, Verno House (Budapest), W Budapest, BOTANIQ Castle of Tura, Hotel Petit Bois (Balatonfüred), valamint Platán Manor (Tata).

Nívós listán a jászkunsági szálláshely

Huszonkilenc hazai szálloda szerepel továbbá a Michelin által ajánlott, kivételes élményt nyújtó helyszínek között.

A listán ott van egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei szálláshely, a Natur Lodge Tiszafüred is.

A fotókat nézve, megérdemelten.

Új szintre emeli a magyar turizmust

A nemzetközi program célja, hogy világszerte kiemelje azokat a hoteleket, amelyek egyedülálló élményt, személyes hangvételt és kimagasló minőséget nyújtanak.

Ez az óriási elismerés új szintre emeli a magyar turizmus nemzetközi megítélését. A Michelin Key-díjak nemcsak a kitüntetett hotelek számára jelentik a kiválóság visszaigazolását, hanem Magyarország turisztikai márkáját is erősítik

 – hangsúlyozta Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója.

 

