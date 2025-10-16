október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jászalsószentgyörgy

1 órája

Idén is átadták a rangos elismerést, mutatjuk ki vehette át

Címkék#Simon Károly#„ Jászságért ” Alapítvány Kuratórium#Jászsági Civil Vándordíj

Jászalsószentgyörgyre került a nívós serleg.

Pesti József

Ünnepélyes keretek között adták át nemrég az idei Jászsági Civil Vándordíjat. A serleget és a vele járó pénzjutalmat idén a „Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma a 2012-ben alakult Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületnek ítélte oda, jutalmazva az eredményes közösségi tevékenység érdekében végzett szolgálatát.

A Jászsági Civil Vándordíjat Simon Károly elnök (jobbra) dr. Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesületének vezetőjétől vette át.
Fotó: Pesti József

A Faluházban megtartott rendezvényen Simon Károly helytörténész köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke méltatta a szervezet munkáját, majd adta át a vándorserleget.

A megjelentek az egyesület életéről levetített kisfilm megtekintése után közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárták a napot.

Google News

 A legfrissebb Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírekért kövess minket a Szoljon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu