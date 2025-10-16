Idén is átadták a rangos elismerést, mutatjuk ki vehette át

Ünnepélyes keretek között adták át nemrég az idei Jászsági Civil Vándordíjat. A serleget és a vele járó pénzjutalmat idén a „Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma a 2012-ben alakult Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületnek ítélte oda, jutalmazva az eredményes közösségi tevékenység érdekében végzett szolgálatát.

A Jászsági Civil Vándordíjat Simon Károly elnök (jobbra) dr. Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesületének vezetőjétől vette át.

Fotó: Pesti József

A Faluházban megtartott rendezvényen Simon Károly helytörténész köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke méltatta a szervezet munkáját, majd adta át a vándorserleget.

A megjelentek az egyesület életéről levetített kisfilm megtekintése után közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel zárták a napot.