Régi álom teljesül

1 órája

Gőzerővel dolgoznak a munkagépek egy 200 milliós beruházás helyszínén, a Jászságban

Címkék#Jászdózsa#bekötőút#közlekedésbiztonság#útfelújítás#Jászárokszállás

Több mint két évtizedet vártak arra a helyiek, hogy elkezdődjön a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút rekonstrukciója, mely több ütemben valósul meg. A jászsági útfelújítás célja a közlekedésbiztonság, a települések jobb megközelítése és az életminőség javítása.

Illés Anita

Újabb jászsági útfelújítás ér révbe hamarosan. Pályázati forrásból folyamatban van a Jászdózsa és Jászárokszállási közötti bekötőút legrosszabb részének felújítása. 

Újabb jászsági útfelújítás valósul meg.
Megújul a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút. A jászsági útfelújítás a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg
Fotó: Baranyi Sándor Facebook-oldala

Hol tartanak a jászsági útfelújítás munkálatai? 

– Szeptember elején lokális javításokkal indult el az útfejlesztés, mely a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, a Magyar Falu Program támogatásával valósul meg mintegy 200 millió forintból – mondta el hírportálunknak Baranyi Sándor. Jászdózsa polgármester közösségi oldalán is beszámolt az infrastrukturális beruházásról, a munkálatokról fotókat is posztolt. Mint megtudtuk, a Jászdózsa és Jászárokszállás közötti bekötőút mintegy 2,4 kilométeres, legrosszabb szakasza újul meg.

A lokális javítások után felkerült az aszfaltréteg, majd a kopóréteg. Jelenleg a padka kialakítását végzik a szakemberek. Ezután kezdődhet el a felezővonalak felfestése.

Baranyi Sándor hozzátette: a település és az arra közlekedők 25 éve várják a bekötőút felújítását, reményeik szerint jövőre folytatódik a beruházás a maradék 1,8 kilométeres szakasz rekonstrukciójával. 

