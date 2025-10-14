Megvannak az első JATE-díjasok: orvos, vegyész és irodalomtörténész kapta Karikó Katalin elismerését

A JATE-díjat három kategóriában osztják ki: egy hallgató, egy aktív oktató-kutató és egy végzett hallgató kaphatja meg évente. Az elismeréshez oklevél, egyedi műalkotás és fejenként 1,7 millió forintos jutalom is jár.

A JATE-díj testületének elnöke a kitüntetést alapító Karikó Katalin, Nobel-díjas biokémikus, aki Philadelphiából online hirdette ki az első díjazottakat

A hallgatói díjat Czikkely Márton Simon orvosdoktor kapta, aki már tanulmányai alatt bekapcsolódott a kutatói munkába. A bakteriális genommérnökség és az antibiotikum-rezisztencia területén ért el komoly eredményeket, miközben tudományos ismeretterjesztéssel is aktívan foglalkozik – írja a Délmagyar.hu.

Az oktató-kutatói kategória díjazottja Tóth Ágota vegyész, a Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék vezetője lett. Nemzetközileg elismert szakember, hallgatói háromszor is neki ítélték az Aranykréta-díjat. Irányítása alatt a tanszék az SZTE egyik legkiemelkedőbb tudományos műhelyévé vált.

Az alumnus, azaz végzett hallgató kategóriában Ilia Mihály irodalomtörténészt tüntették ki – a Tiszatáj egykori főszerkesztőjét, Szeged irodalmi életének legendás alakját, aki generációkat tanított emberségre és írásra.

Karikó Katalin online jelentkezett be philadelphiai otthonából, és elmondta:

A jelölésekben annyi alázatot, szeretetet és önfeláldozást láttam, hogy biztos vagyok benne: jó helyre került ez az összeg.

A JATE-díjat november 14-én, az Egyetem napján adják át ünnepélyes gála keretében Szegeden.